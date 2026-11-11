Lacrosse, l’Italia si arrende all’Olanda dopo due overtime: compromesso il cammino agli Europei?

L’Italia è stata sconfitta dai Paesi Bassi con il punteggio di 18-17 dopo due tempi supplementari agli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (lo stesso format che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo la comoda vittoria in goleada firmata ieri mattina contro la Finlandia, al debutto nella rassegna continentale, gli azzurri sono stati battuti al termine di un confronto particolarmente equilibrato e ora vedono compromesse le possibilità di meritarsi il primo posto nella Pool D, quello che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Le prossime partite contro la Svezia (venerdì 13 novembre, ore 16.30) e contro il Portogallo (sabato 14 novembre, ore 12.00) saranno determinati per garantirsi la seconda e la terza piazza, utili per disputare il playoff che varrà l’ammissione ai quarti. La strada si è fatta in salita per la nostra Nazionale sui pratoni di Salou (Spagna), ora non saranno più ammessi passi falsi se si vorrà andare lontano in questa manifestazione, che tra l’altro determinerà le cinque qualificate ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per le Olimpiadi.

Gli oranje erano passati in vantaggio dopo tre minuti con Morris Janser, ma nei quaranta secondi successivi gli azzurri erano riusciti a ribaltare il punteggio con Ryan Favaro e John Piatelli (2-1). Gli olandesi si sono scaldati con Luke MacDonald, Jansen, Joost van der Horst e Nico Berger per un pesante 5-3, ma Brian Piatelli e Alexander Vardaro hanno pareggiato i conti per il 5-5 dopo 14 minuti.

L’Italia ha trovato un eccezionale parziale a cavallo tra il secondo e il terzo quarto: tre gol di fila grazie a Vince D’Alto, Brian Piatelli e Tiberiu Gabriel Sirbu per il +2 (8-6) dopo 17’41”, ma i tulipani hanno risposto con Charlie McCormick, Jansen e Oscar Kokke per il 10-10 al termine del terzo parziale. L’ultima frazione si è rivelata infuocata, si è arrivati sul 12-12 dopo 25′ e poi le reti sono rimaste inviolate per quattro minuti, fino a quando Alexander Vardaro ha firmato una splendida doppietta per il 14-12.

Jansen ha reagisto con una doppietta e poi Alderik van der Heyde ha firmato il 15-14 quando mancavano 49 secondi allo scadere. Luca Lietti ha riacciuffato la parità (15-15), che ha spedito al primo supplementare: tre minuti animati dal botta e risposta tra Vardaro e Berger, 16-16 e altro overtime. Piatelli ha risposto a van der Heyde (17-17), ma quando mancavano 14” ci ha pensato Morris Jansern a siglare il gol della vittoria. A trascinare i Paesi Bassi sono stati i 6 gol di Moris Jansen e le triplette di Alderik van der Heyde, Nico Berger e Luke MacDonald; tra le fila dell’Italia si sono distinti Alexander Vardaro (6 reti) e John Piatelli (3 marcature), doppiette per Ryan Favaro e Brian Piatelli.