Lacrosse, l’Italia reagisce e piega la Polonia agli Europei femminili di sixes: Mondiali ancora possibili

L’Italia ha sconfitto la Polonia con il perentorio punteggio di 20-10 nella semifinale del tabellone che mette in palio il quinto posto agli Europei 2026 di lacrosse femminile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo la brutta battuta d’arresto rimediata ieri contro la Germania nei quarti di finale del tabellone principale, le azzurre sono tornate in gioco sui pratoni di Salou (Spagna) per inseguire il piazzamento di rincalzo, l’ultimo utile per meritarsi la partecipazione ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi in California.

La nostra Nazionale tornerà in scena lunedì 9 novembre (ore 11.00) per affrontare l’Irlanda (già battuta nella fase a gironi) nella finale per il quinto posto, incontro da vincere per garantirsi la presenza alla prossima rassegna iridata. L’incontro odierno è stato equilibrato nel primo quarto (5-5 dopo otto minuti, caratterizzati dalla doppietta di Mia van der Steen e dalle reti di Anna Rivetti, Malaena Michielin e Lauren Perfetto). L’equilibrio è perdurato fino al quarto d’ora, quando le azzurre hanno firmato un micidiale parziale di 6-0 in appena tre minuti: Rivetti (doppietta), Danielle Perfetto, Lauren Perfetto, Michielin e Francesca Gionfriddo hanno sancito il 13-7.

Da quel momento in avanti, la compagine tricolore ha dovuto semplicemente controllare la situazione, tenendo a bada le biancorosse senza particolari difficoltà. Da annotare le quattro reti a testa di Malaena Michielin e Danielle Perfetto, le triplette di Lauren Perfetto e Anna Rivetti, le doppiette di Francesca Gionfriddo e Mia van der Steen, le marcature di Elise Fawcett ed Emily Ghazal.