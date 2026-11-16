Lacrosse, l’Italia piega la favorita Israele e accede in semifinale agli Europei sixes!

L’Italia ha firmato un mirabolante colpaccio agli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Gli azzurri si erano presenti con gli sfavori del pronostico sui pratoni di Salou (Spagna) per affrontare Israele nei quarti di finale, dopo aver perso contro i Paesi Bassi nella fase a gironi e aver regolato la Lettonia nei playoff, ma nel testa a testa contro una delle più accreditate pretendenti al titolo, la nostra Nazionale ha tirato fuori le unghie ed è riuscita a imporsi.

L’Italia ha vinto con il punteggio di 13-10 dopo 32 minuti di intensa battaglia e si è qualificata alle semifinali: l’appuntamento è per domani (martedì 17 novembre, ore 16.30) contro la quotatissima Gran Bretagna, altra formazione accreditata per il trionfo in questa rassegna continentale e capace di demolire la Grecia per 24-14. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno la Germania e l’Irlanda, che oggi hanno regolato, rispettivamente, la Polonia per 18-17 e i Paesi Bassi per 19-15.

Gli azzurri si sono qualificati ai Mondiali 2027, che si disputeranno tra undici mesi a Colorado Springs (USA) e dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi Olimpici: il sogno a cinque cerchi continua! Ricordiamo che sole le prime cinque classificate degli Europei avranno il diritto di partecipare ai prossimi Mondiali e di rimanere ancora in corsa per il tagliando che spedirà in California tra meno di due anni.

LA CRONACA DI ITALIA-ISRAELE

Israele è passata in vantaggio dopo 2’33” con la stoccata di Eric Malever, ma poi l’Italia si è accesa e ha firmato un micidiale parziale di 5-0: Vince D’Alto ha pareggiato allo scoccare del terzo minuto, il primo quarto si è concluso sull’1-1, poi gli azzurri sono andati a segno per quattro volte nel giro di due minuti e mezzo con John Piatelli, Ryan Favaro, David Disque e Alexander Vardaro, issandosi sul 5-1 e iniziando a sognare in grande.

La formazione tricolore ha inscenato una prova di forza davvero rimarchevole, ma ha dovuto fare i conti con la rimonta degli avversari nelle battute conclusive della seconda frazione. Le fiammate di Malever, Robert Schain e Douglas Utting hanno sancito il 6-5 alla pausa lunga. Al ritorno in campo si segnala il botta e risposta tra John De Fazio e il solito Malever (7-6), Beau Chetner ha marcato il pareggio, ma allo scadere del terzo quarto ci ha pensato John Piatelli a siglare la rete del nuovo vantaggio azzurro (8-7).

Tutto si è deciso negli otto minuti conclusivi. La doppietta di Maxwell Krevsky in avvio dell’ultimo quarto ha permesso a Israele di ritrovare il vantaggio dopo più di venti minuti di inseguimento, ma sul 9-8 in favore degli israeliani è riemersa nuovamente la nostra Nazionale: pareggio di Alexander Vardaro, gol di Brian Piatelli, rete di Vince D’Alto e pesantissimo 11-9 per gli azzurri al 29′. Il solito Malever ha accorciato le distanze (10-11), poi si è concretizzata l’apoteosi dell’Italia con i gol di John Piatelli e David Disque, valsi il definitivo 13-10, il pass per la semifinale e la qualificazione ai Mondiali.

Da segnalare le triplette di Alexander Vardaro e John Piatelli, doppiette di Vince D’Alto e David Disque, una marcatura a testa per John De Fazio, Ryan Favaro e Brian Piatelli. A Israele non sono bastati il poker di Eric Malever e le doppiette di Maxwell Krevsky e Douglas Utting.