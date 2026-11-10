Lacrosse, l’Italia insegue le Olimpiadi: fiamma tenuta accesa agli Europei, serve un altro salto di qualità

L’Italia può continuare a coltivare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con la Nazionale femminile di lacrosse, uno dei nuovi sport previsti nel programma a cinque cerchi. Le azzurre sono riuscite a meritarsi la presenza tra le sedici compagini che restano in lizza per meritarsi il pass per i Giochi, grazie al buon quinto posto conseguito agli Europei sixes, andati in scena sui pratoni di Salou (Spagna): le prime cinque classificate si sarebbero meritate il tagliando per i Mondiali 2027 e la compagine tricolore è riuscita a raggiungere il traguardo minimo richiesto, compiendo un passo in avanti rispetto al recente passato.

L’Italia ha saputo battere l’Irlanda per due volte consecutive: regolare una squadra di ottima tradizione in questa disciplina, imponendosi prima nella fase a gironi e poi nella finale per la quinta piazza, non era assolutamente semplice, ma le ragazze di Andrea McTaggart hanno superato brillantemente l’esame e il prossimo anno saranno nuovamente della partita. Resta da analizzare il quarto di finale perso contro la Germania: le teutoniche non sembravano insuperabili, ma la nostra Nazionale è parsa un po’ contratta nelle battute iniziali e non è poi più riuscita a recuperare.

Quali saranno i prossimi passi? Destinazione Colorado: dal 4 al 10 ottobre 2027 si disputeranno i Mondiali, dove verranno assegnati quattro pass per le Olimpiadi. Le migliori quattro classificate dell’evento previsto tra undici mesi staccheranno il biglietto per la California, rispettando però un regolamento ben preciso, già ufficializzato dal CIO. Considerando che gli USA sono qualificati alle Olimpiadi come Paese organizzatore, bisognerà rispettare il criterio geografico che prevede l’assegnazione di almeno un pass per area continentale (almeno uno a testa per Europa, Africa, Asia; l’America è già certa della rappresentanza grazie agli USA).

Bisognerà rientrare in top-12, su sedici partecipanti, per assicurarsi la qualificazione e possono qualificarsi massimo tre Nazioni per Continente. E se i Mondiali dovessero andare male? L’Italia potrebbe giocarsi un’altra carta: le sei compagini meglio piazzate ai Mondiali dopo le qualificate avranno diritto di disputare un torneo preolimpico che assegnerà l’ultimo pass per Los Angeles.