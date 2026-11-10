Lacrosse, l’Italia inizia gli Europei sixes con una goleada alla Finlandia

L’Italia ha incominciato con una schiacciante vittoria la propria avventura agli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Gli azzurri hanno travolto la Finlandia con il roboante punteggio di 22-2 sui pratoni di Salou (Spagna) e si sono portati al comando del gruppo D, in cui figurano anche i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia.

La nostra Nazionale ha compiuto un primo passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le vincitrici dei quattro gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze classificate disputeranno un playoff di ammissione al turno successivo. Ricordiamo che le prime cinque compagini di questa rassegna continentale staccheranno il biglietto per i Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi quattro pass per i Giochi in California.

La partita odierna è stata a senso unico, dominata in lungo e in largo dalla formazione tricolore. Dopo l’iniziale rete del vantaggio nordico siglata da Kiviniemi nel primo minuto di gioco, l’Italia ha infilato un funambolico parziale di 18-0 con cui ha travolto in maniera perentoria gli avversari. La tripletta di Vince D’Alto, le doppietta di John Piatelli e Alexander Vardaro, le stoccate di Ryan Favaro sono valsi l’8-1 dopo dieci minuti. Pratica nei fatti archiviata, ma gli azzurri hanno continuato a spingere e al festival del gol si sono aggiunti anche Philip Mazzucca, Luca Lietti e Tiberiu Sirbu per il 13-1 dopo 17′.

La seconda parte dell’incontro è servita soltanto per le statistiche e si sono dovuti aspettare 24 minuti per assistere al secondo gol dei finlandesi, firmato da Jere Karvonen per il 18-2. Alexander Vardaro ha chiuso da miglior marcatore con cinque reti all’attivo, triplette per Brian Piatelli, John Piatelli e Vince D’Alto. Da annotare anche le doppiette di Ryan Favaro, Philip Mazzucca e Tiberiu Gabriel Sirbu, a referto con una rete anche David Disque e Luca Lietti. L’Italia tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 14.00) per affrontare i Paesi Bassi.