Lacrosse, l’Italia femminile domina la modesta Finlandia e avanza da prima ai quarti degli Europei sixes

L’Italia ha travolto la Finlandia con il perentorio punteggio di 19-6 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei di lacrosse femminile, specialità sixes (lo stesso format che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine nordica e hanno chiuso da imbattute la fase a gironi, meritandosi il primo posto nel gruppo B a punteggio pieno e presentandosi ai quarti di finale da prime della classe.

La nostra Nazionale si è lasciata alle spalle l’Irlanda (3-1), la Svezia (2-2), la Svizzera e la Finlandia (0-4). Nel primo turno a eliminazione diretta se la dovrà vedere contro la seconda classificata della Pool C, ovvero la vincente del confronto tra la Germania e la Croazia (le tedesche partiranno con i favori del pronostico). L’Italia punta a vincere il prossimo incontro e a entrare in zona medaglia, ricordando che il primo obiettivo è l’ingresso in top-5, utile per meritarsi la qualificazione ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio quattro pass per i Giochi in California.

Salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto, le azzurre giocheranno venerdì 6 novembre (ore 12.30) sui pratoni di Salou (Spagna), per meritarsi la semifinale di sabato, da disputare contro la vincente del confronto tra la Gran Bretagna (prima nel girone D) e la Polonia (seconda nella pool A). Dall’altra parte del tabellone sono previste Irlanda-Cechia e Israele-Norvegia (le israeliane sembrano essere le grandi favorite della vigilia in questa rassegna continentale).

La partita odierna contro la Finlandia è stata a senso unico: parziale di 5-0 nei primi sei minuti con le reti di Mia van der Steen, Malaena Michielin (doppietta), Danielle Perfetto, Lauren Perfetto. Dopo le fiammate di Hautala e Honkanen, l’Italia ha messo a segno sei gol nel giro di quattro minuti con Anna Rivetti, van der Steen, Lauren Perfetto, Gabriela Chiappetta, Francesca Gionfriddo e Michielin.

Avanti per 11-2 dopo dodici minuti, la compagine tricolore ha dovuto controllare solo la situazione: nella seconda parte dell’incontro vanno annotate la tripletta di Danielle Perfetto e la doppietta di Mia van der Steen. Proprio van der Steen e Danielle Perfetto sono state le migliori marcatrici con quattro reti a testa, tre gol per Lauren Perfetto, due per Gionfriddo.