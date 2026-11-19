L’Italia è salita sul terzo gradino del podio agli Europei 2026 di lacrosse maschile, dimostrandosi all’altezza del massimo livello internazionale nel sixes (la specialità che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale ha saputo distinguersi sui pratoni di Salou (Spagna), conquistando una medaglia di bronzo dall’elevato peso specifico: la vittoria ai quarti di finale contro il quotato Israele e la semifinale giocata a viso aperto, in maniera equilibrata per mezzora, contro la blasonatissima Gran Bretagna (poi vincitrice del titolo) hanno decretato la caratura del movimento tricolore.

Lo scorso anno gli azzurri persero la finale continentale contro Israele nel field (il cosiddetto “lacrosse classico”), questa volta si sono confermati ai vertici in un’altra disciplina e hanno spedito un chiaro messaggio lungo il cammino che conduce ai Giochi Olimpici. Il terzo posto ha assicurato la qualificazione ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass a cinque cerchi. Il meccanismo non è dei più semplici, ma l’Italia ha tutte le carte in regola per inseguire il risultato ad effetto.

Destinazione Colorado, dal 4 al 10 ottobre 2027. Le migliori quattro classificate dell’evento previsto tra undici mesi staccheranno il biglietto per la California, rispettando però un regolamento ben preciso. Considerando che gli USA sono già qualificati alle Olimpiadi come Paese organizzatore, bisognerà rispettare il criterio geografico che prevede l’assegnazione di almeno un pass per area continentale (almeno uno a testa per Europa, Africa, Asia; l’America è già certa della rappresentanza grazie agli USA). Bisognerà rientrare in top-12, su sedici partecipanti, per assicurarsi la qualificazione e possono qualificarsi massimo tre Nazioni per Continente.

Occorrerà avere un po’ di fortuna nei vari incastri e sorteggi, considerando che USA e Canada appaiono di una caratura superiore. L’Italia dovrà compiere un ulteriore passo in avanti, magari rafforzando la squadra con qualche nuova convocazione di spessore. E se i Mondiali dovessero andare male? Ci si potrebbe giocare un’altra carta: le sei compagini meglio piazzate ai Mondiali dopo le qualificate ai Giochi avranno diritto di disputare un torneo preolimpico che assegnerà l’ultimo pass per Los Angeles.