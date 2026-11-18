La Gran Bretagna ha vinto gli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver sconfitto l’Italia di misura nella semifinale disputata ieri sui pratoni di Salou (Spagna), i britannici hanno dominato in lungo e in largo l’atto conclusivo contro l’Irlanda, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 21-14 e meritandosi il gradino più alto del podio, completato dagli azzurri (ottimi terzi dopo aver regolato la Germania).

La partita si è decisa nel primo quarto: le doppiette di Nicolas DeCaprio e Ryan Hunns, accompagnate dalle marcature di Drew Bickerton, Thomas Roper e Daniel Watson sono valse il 7-2. Conor Foley e Ronan Jacoby hanno provato ad accorciare le distanze (5-8), ma nuovamente Hunns e DeCaprio, spalleggiati da Timothy Collins, hanno spedito la Gran Bretagna sul 12-7 all’intervallo lungo. Al ritorno sul campo sono ancora stati i magnifici tre ad allungare fino al 15-7 al 21′, a quel punto i britannici hanno dovuto semplicemente amministrare la situazione e sono riusciti a fare festa.

Il mattatore assoluto è stato Nicolas De Caprio, autore di sei gol. Da annotare anche il poker di Ryan Hunns, la tripletta di Timothy Collins, le doppiette di Drew Bickerton, Glen Barcegirdle e Daniel Watson. Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Germania, Israele si sono qualificate ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e si determineranno le sei squadre che si contenderanno l’ultimo tagliando a cinque cerchi.