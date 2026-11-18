L’Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo agli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver firmato il colpaccio contro il quotato Israele e aver perso di misura contro la favorita Gran Bretagna, la nostra Nazionale ha sconfitto la Germania con il netto punteggio di 18-14 nella finale per il terzo posto, andata in scena sui pratoni di Salou (Spagna).

Si tratta del miglior risultato della storia per il Bel Paese nel sixes, mentre nel field (il cosiddetto “lacrosse classico”) si festeggiò un prestigioso secondo posto agli Europei dello scorso anno in quel di Wroclaw. L’Italia sta compiendo enormi passi avanti in una disciplina di chiara matrice anglosassone e il risultato conseguito in terra iberica ha garantito anche la qualificazione ai Mondiali 2027 (passavano le prime cinque classificate), dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi Olimpici.

Gli azzurri saranno protagonisti tra undici mesi nella rassegna iridata in quel di Colorado Springs (USA), con il sogno di conquistare il tagliando a cinque cerchi o, quantomeno, di assicurarsi la presenza al torneo preolimpico che determinerà l’ultima squadra ammessa in California. Intanto l’Italia salirà sul podio alle spalle della Gran Bretagna e dell’Irlanda, che si contenderanno il titolo nel pomeriggio odierno e che saranno presenti ai prossimi Mondiali insieme a Israele, capace di regolare i Paesi Bassi per 19-11 nella finalina per il quinto posto.

LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA

Una doppietta di David Disque e una marcatura di Alexander Vardaro hanno issato l’Italia sul 3-1 dopo sei minuti, ma le fiammate di Wynton Bastian e David Beckmann, intervallate dalla doppietta di Christopher Boushy, hanno permesso alla Germania di portarsi sul 5-3 al 12′. Gli azzurri hanno agguantato il pareggio con le reti di Vardaro e Disque (5-5), poi Ryan Favaro e Disque hanno risposto a Boehm e Zinoviev, per il 7-7 all’intervallo lungo.

Al ritorno in campo, la nostra Nazionale ha spinto sull’acceleratore ed è riuscita a trovare il break con la doppietta di Disque e i sigilli di Luca Lietti e Vardaro per il +2 (11-9), prontamente recuperati dalla doppietta di Justin Wismer (11-11). Italia in vantaggio per 12-11 con Vardaro prima di entrare negli ultimi otto minuti di gioco. In apertura dell’ultimo quarto ci pensano Vardaro, Disque e Piatelli a lanciare la formazione tricolore sul 15-11 al 26′, quando ormai basta amministrare per festeggiare la vittoria.

David Disque è stato mattatore assoluto con 9 gol a referto, da segnalare il pokerissimo di Alexander Vardaro, due reti per Ryan Favaro, una marcatura a testa per Luca Lietti e John Piatelli. Tra le fila della Germania i migliori sono stati Justin Wismer (4), Christopher Boushy (3) e David Beckmann (2).