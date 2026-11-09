Lacrosse, Israele batte di misura la Gran Bretagna e vince gli Europei femminili di sixes

Dopo la vittoria schiacciante dell’Italia sull’Irlanda nello spareggio per il quinto posto che metteva in palio l’ultimo pass a disposizione per i Mondiali del 2027, sono andate in scena sui pratoni di Salou (in Spagna) le finali per il bronzo e per l’oro dei Campionati Europei 2026 di lacrosse femminile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Partiamo dal Gold Medal Match, che assegnava il titolo continentale e che si è risolto sul filo di lana. Israele ha avuto la meglio sulla Gran Bretagna per 11-10 al termine di una partita estremamente equilibrata in cui nessuna delle due squadre è riuscita a raggiungere il doppio vantaggio ed in cui si sono verificati ben sei sorpassi e controsorpassi nel punteggio.

Decisivo il gol firmato da Racheli Levy-Smith a 2’08” dallo scadere dell’ultimo quarto, che ha fissato lo score sull’11-10 regalando alle israeliane la medaglia d’oro. Il podio del torneo continentale è stato completato in terza piazza dalla Cechia, che ha battuto per 10-7 la Germania (giustiziera dell’Italia ai quarti di finale) nello spareggio per il bronzo piazzando l’allungo cruciale nel terzo periodo.