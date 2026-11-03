Lacrosse, grande debutto per l’Italia agli Europei femminili di sixes contro la quotata Irlanda

L’Italia ha incominciato con il piede giusto la propria avventura agli Europei 2026 di lacrosse (specialità sixes, il format che sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Le azzurre hanno sconfitto l’Irlanda con il perentorio punteggio di 10-5 sui prati di Salou (Spagna), mostrando un buon atletismo, una spiccata costruzione del gioco e un’ottima capacità realizzativa, in quello che è l’evento più importante della stagione, dopo aver vinto il Mondiale di seconda divisione nel formato tradizionale.

Le prime cinque classificate si qualificheranno ai Mondiali del prossimo anno, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi, e la nostra Nazionale ha dimostrato di poter essere della partita contro una compagine accreditata, contro cui si era perso nell’ultima edizione della rassegna continentale (sempre nel format tradizionale). Il gruppo tricolore ha compiuto un importante passo in avanti e spera di essere grande protagonista in terra iberica, dopo un successo che infonde grande ottimismo a tutta la truppa.

L’incontro non era incominciato nel migliore dei modi, visto che Gillian Smith aveva messo a segno due gol in appena 69 secondi, ma poi Lauren Perfetto è salita in cattedra: ha accorciato le distanze al secondo minuto, ha servito l’assist a Francesca Gionfriddo per la rete del pareggio al 6′ e ha poi trovato la porta per il sorpasso (3-2) al 13′. Jane Howlett ha pareggiato i conti al 19′, poi un micidiale uno-due delle sorelle Perfetto ha dato una svolta alla contesa nel giro di nove secondi: 4-3 di Danielle e 5-3 di Lauren. Amy Bolton ha accorciato le distanze un minuto più tardi, ma l’Italia era più forte e lo ha dimostrato con un formidabile parziale di 5-0 nel giro di otto minuti: Elise Fawcett, Gionfriddo, Lauren Perfetto, Malaena Michielin, Gionfriddo per il 10-4 che ha chiuso i conti.

Quattro gol di Lauren Perfetto, tre reti di Francesca Gionfriddo, una marcatura a testa per Elise Fawcett, Danielle Perfetto e Malaena Michielin. L’Italia tornerà in campo mercoledì 4 novembre per affrontare la Svizzera (ore 10.30) e la Svezia (ore 16.00), mentre giovedì 5 novembre (ore 14.30) è previsto l’incrocio con la Finlandia, a precedere i quarti di finale, a cui si qualificheranno le prime due classificate del girone. Al momento la Svezia guida la Pool B con due vittorie (due partite disputate), davanti all’Italia (1-0) e all’Irlanda (1-1), più indietro Svizzera (0-1) e Finlandia (0-2).