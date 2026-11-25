Nel giro di poche ore, la notizia dell’operazione al ginocchio destro ha trasformato il profilo Instagram di Jannik Sinner in un grande abbraccio collettivo. Il post con cui il campione ha raccontato l’intervento, eseguito a Turku dal professor Lasse Lempainen per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale, ha raccolto più di diecimila commenti, e molti portano la firma di colleghi e fuoriclasse di altri sport.

I primi a farsi sentire sono stati i compagni azzurri, in questi giorni a Bologna per le Finals di Coppa Davis. Matteo Berrettini, che di stop e ritorni sa molto, ha scritto “Ti aspettiamo Jan” e in seguito, intervistato, ha raccomandato di non forzare i tempi pur di tornare al meglio. Flavio Cobolli ha commentato il post e ha raccontato a Sky di avergli mandato subito un messaggio privato. Andrea Vavassori ha affidato il suo incoraggiamento a un “Forza Jan“, mentre Simone Bolelli, Fabio Fognini (“Buon recupero“) e Andreas Seppi hanno fatto sentire la loro vicinanza.

Il capitano Filippo Volandri ha scelto un cuore e il tricolore, imitato dalla collega della Billie Jean King Cup Tathiana Garbin. Dal tennis femminile sono arrivati i saluti di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto, che sta a sua volta fronteggiando un guaio al ginocchio.

Anche chi lo affronta dall’altra parte della rete ha lasciato da parte la rivalità. Alex de Minaur, che lo ha incontrato tredici volte, gli ha scritto “Ti auguro un veloce recupero amico“; messaggi analoghi sono comparsi da Hubert Hurkacz, da Marta Kostyuk e da Zizou Bergs, suo partner di doppio a Monte-Carlo, che lo ha invitato con un “Prenditi cura di te!“. Parole particolarmente affettuose sono state quelle di Boris Becker: “Amico mio, ti auguro un totale e veloce recupero! Il tennis non è lo stesso senza di te…“.

L’ondata ha superato i confini della racchetta. Lindsey Vonn, ancora impegnata nel lungo recupero dopo l’infortunio di Cortina, ha scritto con sicurezza “Tornerai, non ci sono dubbi a riguardo“, mentre Mikaela Shiffrin gli ha mandato tutte le sue “energie positive“. Tra gli altri, il pilota Ferrari WEC Antonio Giovinazzi, il primatista mondiale dell’asta “Mondo” Duplantis e il giovane juventino Kenan Yildiz, anche lui alle prese con un infortunio e incontrato da Sinner alle recenti ATP Finals di Torino, che gli ha lasciato un cuore.

Un coro unanime accompagna dunque l’inizio dei tre-quattro mesi di riabilitazione, nella convinzione condivisa che presto lo rivedremo protagonista in campo.