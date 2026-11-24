Non siamo ancora nel momento decisivo del torneo, ma l’inizio dei faccia a faccia tra le big fa certamente salire l’importanza della posta in palio. Il campionato di Serie A1 maschile, nel cuore di una settimana da tour de force, torna in campo per la nona giornata del girone di andata.

I riflettori si accendono sulla piscina Zanelli, teatro del confronto tra Rari Nantes Savona e AN Brescia. Una delle due battistrada affronta il primo crash test della sua stagione sul suolo nazionale con l’intento di continuare a crescere e tenere il passo della Pro Recco fino al Classico. I biancorossi, dopo la delusione per l’eliminazione in Euro Cup, si rituffano in campionato per ripartire di slancio puntando sull’entusiasmo dei giovani. Grandi ex della serata Marco Del Lungo e Oliver Leinweber.

Confronto esterno per l’altra capolista Pro Recco, che, dopo la netta vittoria contro l’Olympic Roma, sfida la Lazio Nuoto alle Cupole di Acilia. Ad aprire il programma di giornata sarà l’anticipo odierno tra il Circolo Nautico Posillipo e il Telimar. I rossoverdi vogliono accorciare le distanze dalla quarta posizione, mentre per i siciliani centrare il poker di vittorie consecutive significherebbe certificare l’ingresso in zona playoff.

La Pallanuoto Trieste, quarta in classifica ma con una partita in più al suo attivo, ospita, alla piscina Bruno Bianchi, il Circolo Canottieri Ortigia in un match che i padroni di casa non potranno permettersi di sottovalutare perché nelle prime partite la giovane formazione siciliana ha dimostrato tutto il suo valore.

La lotta per la salvezza mette in palio punti dall’elevato peso specifico in ben tre scontri diretti. Il Circolo Canottieri Napoli vola a Bologna contro la De Akker per provare a porre un freno alla serie di sconfitte consecutive. Iren Genova Quinto-Chiavari Nuoto e Training Academy Olympic Roma-Roma Vis Nova si fronteggiano in due derby di grande intensità in cui è vietato sbagliare.