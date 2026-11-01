La storia di Kimi Antonelli. Fenomeno indiscusso sin dalle categorie giovanili. Ma in F2…

Andrea Kimi Antonelli ha vinto in Messico il Mondiale di F1 2026 scrivendo una pagina indelebile dell’automobilismo italiano e non solo. Il pilota di Mercedes ha raggiunto in pochi anni la massima formula ed alla prima occasione utile ha fatto vedere il proprio indiscusso talento.

L’ascesa del 20enne è stata semplicemente incredibile, una crescita inesorabile dalla F4 Italia alla Formula Regional passando per la FIA F2. La principale serie propedeutica è stata l’unica che non è finita nella bacheca del bolognese, un risultato in ogni caso ininfluente nella carriera del nostro connazionale come accaduto per Max Verstappen che dalla Formula 3 continentale passò direttamente in F1.

La stagione in FIA F2, disputata con PREMA Racing, fu segnata in ogni caso da due importanti successi tra Silverstone e Budapest. Il risultato nel Regno Unito ha preceduto l’avvicinamento al posto in Mercedes per il campionato 2025 di F1, una lunga preparazione verso l’obiettivo raggiunto quest’anno.

Il giovane bolognese si era ritrovato in FIA F2 nel 2024 senza aver corso come altri rivali in FIA F3. Comprensibilmente era stato infatti deciso di saltare la serie internazionale dopo aver conquistato di forza la Formula Regional Europe, altra realtà vinta al primo anno (2023).

La FIA F2 è servita quindi per prendere confidenza con l’ambiente della F1, conoscere alcune piste ai tempi ancora sconosciute e disputare dei weekend molto più complessi rispetto alla F4 oppure alla Formula Regional.

Prima dell’arrivo sulla scena globale, il campione bolognese ha disputato e vinto al debutto a tempo pieno nella F4 italiana nel 2022 con ben 13 successi in 20 eventi. Parallelamente ha anche siglato la F4 tedesca nonostante l’assenza nelle tre competizioni previste al Lausitzring.

Nell’albo d’oro non può passare inosservato anche il titolo nella Formula Regional Middle East, disputata nel periodo invernale dopo la medaglia d’oro per l’Italia nei FIA Motorsport Games in F4 e prima dell’esordio in quel di Imola con la Formula Regional Europe.

La forza di Antonelli è cresciuta con il passare delle stagioni, un pilota capace di vincere anche grazie alla costanza e non necessariamente con la vittoria ad ogni evento. La FIA F2 non è stata completata con un successo, ma è da inserire nella memoria collettiva come il primo anno in Mercedes in F1 oppure alla spettacolare annata in Formula Regional con il titolo matematicamente vinto in anticipo anche in quell’occasione.