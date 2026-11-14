La spinta di Cancellara: “Adottiamo il tetto alle spese e ai salari come nella Formula 1”

Il direttore operativo della Tudor Fabian Cancellara, nel corso di un’intervista concessa a Domestique, si è soffermato sui progetti di crescita della squadra e ha ampliato la riflessione sul tema del tetto salariale e dei limiti di spesa da inserire nel ciclismo per aumentare la competitività generale. Questo tipo di proposta non sembra però trovare adesione in tutte le squadre.

Sul tetto alle spese: “Tutti nel ciclismo devono pensare a questo aspetto delle cose. Bisogna farlo perché altrimenti la distanza fra le squadre diventerà troppo ampia. Le grandi realtà diventeranno sempre più grandi e le altre faranno sempre più fatica. Finiremo così per avere sempre meno squadre e questo non aiuterà nessuno”.

Sul parere contrario di squadre e agenti: “Ci sono alcune squadre che non sono d’accordo, così come i corridori e i loro agenti. Io invece penso che il ciclismo dovrebbe mettere in atto una specie di Patto della Concordia, sullo stile di quello che c’è in Formula 1. Tutti, evidentemente, hanno il loro ego, è normale. Ma nello sport serve anche il buon senso. Se non lo usi, finisci per autodistruggerti. Sia chiaro, non sto dicendo che si debbano guadagnare più soldi o che le squadre piccole debbano avere più denaro rispetto a quelle grandi. Qualcosa va fatto in questo ambito”.

L’ex corridore svizzero ritiene che un sistema simile al Patto della Concordia stipulato in Formula 1 potrebbe essere una buona soluzione. Secondo Cancellara, un sistema simile “avrebbe molti benefici per tutto il mondo del ciclismo professionistico”.