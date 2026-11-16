La Spagna perde un pezzo per le finali di Coppa Davis: Alejandro Davidovich Fokina rinuncia

Per Alejandro Davidovich Fokina la Coppa Davis resta una promessa mai mantenuta. Il tennista di Malaga ha rinunciato alla Final Eight di Bologna, in programma sul veloce indoor dal 24 al 29 novembre, e lascia la Spagna senza uno dei suoi uomini a una settimana dal via. Il capitano David Ferrer dovrà così ridisegnare la squadra in vista dei quarti di finale contro l’Austria.

L’annuncio è arrivato dallo stesso giocatore sui social e ha trovato conferma nella nota della Real Federación Española de Tenis. All’origine del forfait c’è un problema alla schiena, che lo tormenta da qualche settimana, da quando ha vinto il Masters 1000 di Shanghai.

“Il mio corpo ha ancora bisogno di tempo per recuperare prima di poter tornare a competere al massimo livello“, ha scritto Davidovich Fokina, rammaricandosi di non poter difendere i colori del proprio Paese in uno degli eventi più sentiti della stagione.

Al suo posto Ferrer ha scelto di puntare sui giovani e ha chiamato Daniel Mérida, che si unirà al numero uno Carlos Alcaraz, a Rafael Jódar, a Pedro Martínez e al doppista Marcel Granollers.

I numeri, del resto, raccontano un legame che non è mai davvero sbocciato. Dal debutto del 2022, Davidovich Fokina ha raccolto in Davis una sola vittoria contro cinque sconfitte, tra singolare e doppio. A questo bilancio povero si aggiunge qualche scintilla fuori dal campo: nel 2025 l’esclusione decisa da Ferrer per ragioni tecniche aveva innescato un duro scambio di battute a distanza tra i due. La pace sembrava a portata di mano, ma a frenarla è stata soltanto la sfortuna.

Ora la Spagna, priva di un’altra pedina, dovrà affidarsi soprattutto alla leadership di Alcaraz per provare a conquistare il titolo.