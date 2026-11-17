UN VINATZER SORPRENDENTE

Devo dire che l’avevo visto sciare così già in una manche di allenamento due giorni prima, dove però era sceso all’80%, così come nella prima manche della gara di Levi. Mi ha però piacevolmente sorpreso vederlo sciare allo stesso modo nella seconda manche, andando ‘full gas’.

L’assetto è molto buono, finalmente centrale e senza inopinate distensioni di busto. L’incognita era mantenere la stessa centralità tirando al massimo nella seconda frazione. Un Vinatzer così non si era mai visto! Ha sciato veramente molto bene, staccando un tempo incredibile, peraltro senza sensibili vantaggi in termini di pista rispetto gli ultimi a scendere, pur partendo con l’8. Penso sia confortato per aver rifilato 6 decimi al secondo e 9 a Braathen. La sciata non ha presentato rischi, perché questi derivavano da arretramenti di busto repentini. Ora vedremo quale sarà il prosieguo della stagione.

VINATZER A PARTE, NON CI SI POTEVA ATTENDERE MIRACOLI DAGLI ITALIANI

Non è di certo una squadra di giovani, semmai di sconosciuti al grande pubblico. Il livello di questi atleti lo si conosceva già. C’era da sperare che fossero migliorati durante l’estate, ma così non è stato, anzi si è percepita addirittura una involuzione. Se non succede un miracolo e cambiano completamente modo di sciare, ci si potrà aspettare al massimo qualche qualificazione sporadica. Oserei dire che è stata una Waterloo, però non rende neppure l’idea, perché lì avevi un esercito che se la giocava, qui partivi già senza speranze. Nel complesso abbiamo avuto la conferma ulteriore dello scarsissimo livello di questa squadra di slalom. Da questo mazzo toglierei però Saccardi, che ha fatto una discreta prova, rimanendo fuori per 5 centesimi dalla qualificazione. Adesso per l’emiliano siamo arrivati al ‘dunque’, è ora di dimostrare che farina ha nel suo sacco. Tutti gli altri sono stati un disastro: sciavano piano, male e in più hanno sbagliato.

I RISULTATI DANNO RAGIONE A LARA COLTURI NELLA SUA SCELTA DI LASCIARE L’ITALIA?

Dal suo punto di vista ha fatto bene, i risultati le hanno dato ragione. Non ragiona come noi, evidentemente non ha il nostro stesso attaccamento alla bandiera: per noi correre con la maglia azzurra è sempre stato un sogno. Molto di questi ragazzi ormai corrono per sé stessi, e, forse, non gli importa molto gareggiare per l’Italia o per l’Albania: è indifferente. Dunque, ragionando così, ha fatto benissimo. Io credo che, a certe condizioni e se fosse rimasta con i genitori, avrebbe ottenuto gli stessi risultati anche in Italia. Sottolineo poi che i fuoriclasse come lei non hanno grossi problemi ad emergere in qualunque contesto si trovino. E preciso che gli allenatori italiani non vanno visti come la pece negli occhi: quanti sono stati ingaggiati all’estero, ottenendo risultati straordinari? Il problema è che senza materia prima si fa dura per tutti… Mi piace vedere sciare Lara, come mi piace vedere una straniera forte, oltretutto Lara la conosco benissimo e ne sono affezionato. Però, se dovesse confrontarsi con un’italiana, non avrei dubbi su chi tifare.

COLLOMB E TROCKER: NECESSARIO UN DISTINGUO

Trocker scia molto bene, si vede che ha molto talento. L’altro giorno ha sbagliato, può capitare: in quel punto era uscita anche la Moltzan. Non c’è paragone rispetto alla Collomb. Alla Trocker credo, non cambio le mie aspettative di una virgola; sulla Collomb invece comincio ad avere qualche dubbio, proprio perché non scia benissimo. Dalla Valleriani e dalla Mondinelli mi aspettavo di più. La Rossetti rientrava dopo un anno e mezzo, non è una passeggiata.

E’ INIZIATA L’ERA DI EMMA AICHER

E’ già iniziata lo scorso anno, adesso sta proseguendo ed incrementando. L’avvio di stagione è stato prorompente: è salita sul podio per la prima volta in gigante, ha conquistato il primo successo in slalom. Scia con la facilità tipica dei fuoriclasse. Sembra quasi che vada piano, con un notevole bagaglio tecnico ed una innata capacità di gestire la pressione. Apprezzo moltissimo di avere questo orizzonte aperto sulle quattro specialità dello sci con un approccio molto tranquillo. Se Shiffrin ha deciso di non fare alcune gare di slalom, è difficile che possa battere la tedesca. Mi sembra che l’americana abbia un po’ tirato i remi in barca per la generale, forse ha capito che le sarebbe costato troppo competere contro questa nuova star dello sci. Di sicuro è un segnale che non abbia disputato i primi due slalom.

LE SENSAZIONI SU FEDERICA BRIGNONE

Il fatto che abbia lasciato l’Arma può essere un indizio delle sue intenzioni. Se continuasse, perché dovrebbe uscire dai Carabinieri? E’ vero che l’appartenenza ad un gruppo militare può portare a delle problematiche nei confronti degli sponsor, soprattutto per chi è molto famoso. Al tempo stesso ci sono altri segnali che si possono percepire. In ogni caso, dopo quello che ha fatto l’anno scorso Federica, io non dico più niente. Avevo detto che con quella gamba distrutta non sarebbe tornata ai suoi livelli, poi vinse 2 ori olimpici. Per cui sono solo sensazioni. Sarei contento di vederla sciare, ma mi dispiacerebbe perché correrebbe dei rischi per la sua salute. Smettere dopo aver vinto le due medaglie olimpiche, come le ha vinte, sarebbe un’occasione irripetibile! Come sapete, adoro che i grandi fenomeni lascino all’apice, senza mostrare una versione declinante di sé stessi.

LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA ‘SCODATA’ DI DE CHIESA