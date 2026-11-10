La Red Bull-Bora-hansgrohe promuove in prima squadra Davide Donati e Alessio Magagnotti

Curare la crescita dei giovani talenti per favorirne poi, al momento opportuno, l’inserimento in prima squadra rappresenta una pratica virtuosa per tutti coloro che nello sport puntano ad arrivare in alto. La Red Bull-Bora-hansgrohe conferma di essere formazione molto attenta allo sviluppo del proprio vivaio e promuove in prima squadra altri due giovani talenti italiani, Alessio Magagnotti e Davide Donati.

Il risultato più prestigioso colto da Donati nell’annata appena conclusa è stato, senza dubbio, il trionfo nella Parigi-Roubaix Under 23, corsa che ha confermato la sua ottima propensione nelle classiche oltre a quella di sprinter. Magagnotti ha conquistato invece la sua prima affermazione da professionista nella seconda tappa del Giro di Germania battendo addirittura Paul Magnier.

Donati ha commentato così la notizia: “Ho sempre creduto in me stesso e nella mia capacità di raggiungere risultati grazie al duro lavoro e alla dedizione. Ecco perché sono così felice di aver compiuto questo passo. Raggiungere un obiettivo per cui ho lavorato tanto significa molto per me. Ho grandi ambizioni, ma nei prossimi anni il mio obiettivo principale sarà continuare a crescere per poterle realizzare”.

Magagnotti non nasconde la sua soddisfazione: “Passare al WorldTour è un’enorme opportunità per me. Allo stesso tempo, questa scelta mi fa sentire il pieno sostegno della squadra. Spero di mettere in mostra le mie capacità e di acquisire quanta più esperienza possibile”.