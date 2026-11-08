La Rari Nantes Savona travolge la Lazio nel posticipo di A1

Nel posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A1 maschile la Rari Nantes Savona travolge la Lazio 17-10 alla Zanelli e, in attesa di recuperare la sfida esterna con il Telimar, consolida il terzo posto con quindici punti. I liguri inseguono il duo di testa con tre lunghezze di ritardo.

I padroni di casa, che schierano Giotta Lucifero tra i pali, aprono le ostilità con la ripartenza chiusa da Andrea Condemi, top scorer del match con un poker, e raddoppiano con il bolide di Gill Cedo. Alessandrini sblocca i suoi con la conclusione mancina, ma il nuovo break firmato dal rigore di Marini e dal nuovo acuto di Condemi fissano il 4-1 di fine primo parziale.

La conclusione a rimorchio del numero nove in calottina bianca su assist di Marini e la botta di Cora valgono il provvisorio 6-1. Giacomone sblocca i suoi, ma i biancorossi continuano a spingere fino al 12-3 di metà partita sancito dall’incursione da lato cattivo del numero nove, glaciale nel freddare il portiere avversario in uscita.

La ripresa si apre con il tiro dalla distanza di Costanzo per il 12-4. I capitolini provano ad accorciare le distanze, ma la Rari Nantes Savona è sempre pronta, anche se fronteggia un notevole calo di ritmo nella prima parte della ripresa, a replicare. I padroni di casa controllano la quarta frazione e lasciano spazio al break laziale con Savic e Rosa. La conclusione dal perimetro di Cora fissa il definitivo 17-10.