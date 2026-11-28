Il recente trionfo alle ATP Finals, torneo in cui ha dominato la scena battendo nettamente tutti gli avversari, ha offerto l’ulteriore riprova dello straordinario valore di Carlos Alcaraz. Il fenomeno spagnolo sta vivendo un finale di stagione in crescendo che spera di coronare con il trionfo in Coppa Davis. Il coach francese Patrick Mouratoglou si è interrogato sulle possibilità che il fuoriclasse iberico vanti ancora significativi margini di crescita e possa diventare ancora più forte di quanto sia già.

La certezza del livello straordinario raggiunto da un giocatore che quest’anno è stato assente dai campi per quattro mesi: “Fa paura pensare che questo giocatore possa ancora fare tutto questo”.

Sui notevoli margini di miglioramento che lo spagnolo vanta ancora: “Carlos Alcaraz crescerà e migliorerà ancora molto. Fa paura pensare che un giocatore del genere possa avere ancora così tanti margini di miglioramento. Ci dimentichiamo sempre che Carlos Alcaraz è ancora molto giovane: ha appena 23 anni. Ha ancora molto da imparare su sé stesso, ma per quanto riguarda il tennis, sinceramente, non credo che abbia granché da imparare”.

Sulla necessità di conoscere meglio sé stesso: “Alcaraz sta iniziando a rendersi conto di alcune cose. Carlos continuerà a evolversi molto perché, con il passare del tempo, scoprirà sempre più cose su sé stesso. Potrà arricchire il proprio gioco, la propria mentalità e tanti altri aspetti ancora”.