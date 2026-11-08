Tennis
La pioggia imperversa a Chennai: rinviata a domani la finale Tjen-Linette
Le avverse condizioni metereologiche hanno recitato il ruolo di assolute protagoniste nella domenica del torneo WTA di Chennai. La pioggia battente ha infatti impedito l’ingresso in campo delle due giocatrici destinati a battagliare per il titolo, l’indonesiana Janice Tjen e la polacca Magda Linette.
Il costante imperversare delle precipitazioni non ha concesso un attimo di tregua agli organizzatori e li ha alla fine obbligati alla forzata decisione del rinvio della finale. La sfida per il titolo verrà quindi disputata nella giornata di domani, lunedì 9 novembre.
L’indonesiana, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato in semifinale l’americana Robin Montgomery con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti. Tjen, vincitrice dell’edizione dello scorso anno, insegue il secondo titolo della sua carriera dopo aver raggiunto la terza finale nel circuito.
Decisamente più sofferta è stata la vittoria ottenuta da Magda Linette. Nella seconda semifinale la polacca, numero tre del tabellone, ha infatti rimontato la russa Anastasia Zakaharova 2-6 6-2 6-3 in un’ora e cinquantasei minuti. Per Linette si tratta della prima finale del 2026, la nona della carriera.