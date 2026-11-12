La leggenda Robertlandy Simon: “Punto a Los Angeles 2028, Miljković il più forte che ho affrontato. Milano darà fastidio”

Robertlandy Simon è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il centrale cubano della Powervolley Milano ha raccontato i momenti più belli, e meno belli, della sua carriera, quindi ha analizzato il momento della squadra meneghina che è impegnato nella Superlega di volley maschile.

Il 39enne nativo di Guantanamo inizia dal ricordo della partita più bella a cui ha preso parte: “Credo proprio sia stata nel 2010 quando abbiamo vinto contro la Serbia nella semifinale dei Mondiali. Arrivare alla medaglia è stato incredibile ed eravamo contenti, anche se in finale abbiamo poi perso 0-3 contro il Brasile. Pochi giorni prima avevamo vinto contro di loro a Verona. Un Cuba-Brasile 3-2 ed un match giocato veramente bene. Noi la ricordiamo perchè abbiamo battuto il Brasile dopo tantissimo tempo. Purtroppo in finale ci hanno rifilato un netto 3-0”.

Dai ricordi migliori, a quelli peggiori: “Tra le partite più brutte, invece, come non ricordare una sconfitta nelle qualificazioni olimpiche. Stavamo vincendo 2 set a zero e, invece, abbiamo perso 2-3. Anche quest’anno eravamo avanti 2-0 e abbiamo perso il terzo set. A tutti sono tornati in mente i fantasmi di quella partita”.

Sempre nel libro dei ricordi, il cubano elegge il giocatore più forte contro cui abbia giocato: “Il più forte avversario è stato senza dubbio Ivan Miljković che ci ha fatto faticare parecchio. Tu potevi fare qualsiasi cosa, ma tanto lui ti faceva sempre 30 punti. Il giocatore più forte nel mio ruolo? Non posso non citare il russo Volkov che era sempre molto fastidioso, quindi Stankovic anche lui serbo, è fortissimo. I compagni? Su tutti cito Leal, Zlatanov e Papi”.

Anche se nel giugno prossimi Simon spegnerà le 40 candeline, il giocatore di Milano non ha la minima intenzione di fermarsi. “Il sogno è arrivare nel migliore dei modi al 2028 in occasione dei Giochi Olimpici. Come sto affrontando la questione? Piano piano mi alleno al meglio che posso. Sono molto fiducioso per il lavoro che sto facendo in palestra. Voglio arrivare a quel momento, ma voglio farlo arrivandoci nelle condizioni migliori. C’è ancora tanto tempo, certo, ma voglio farcela”.

Tornando al ruolo di centrale, come è cambiato il ruolo da quando ha iniziato a giocare Simon ad oggi? “Sicuramente ora è un po’ più fisico. Agli inizi il centrale doveva essere più tecnico, ora invece deve sapere fare tante cose. I centrali ora sono più aggressivi ed a muro devi stare molto attento. Di solito ho sempre avuto buoni riscontri con battute e attacco, mentre a muro non sono mai stato un fenomeno. Me la cavo, diciamo, ma lavorando sempre si può migliorare. Altri ruoli? No. Ho fatto l’opposto per un po’, ma non mi piace. Devi attaccare tanti palloni e sono troppi. Meglio il centrale”.

Robertlandy Simon ha giocato in tantissimi campionati diversi. Oltre all’Italia, infatti, ha giocato in Qatar, Corea del Sud, Brasile e Indonesia. “Cosa mi hanno dato? Sicuramente mi ha aiutato a livello mentale, mi ha permesso di conoscere tanti giocatori. Mi ha permesso di capire che alcuni giocatori vanno ascoltati di più, con altri bisogna essere più diretti. In poche parole ognuno va preso a modo suo. In Corea mi sono trovato molto bene, le persone sono speciali. Il campionato non è di alto livello ma la vita è diversa perché sei l’unico straniero. Amano allenarsi e cercano sempre di migliorare. In Brasile ho giocato in grandi squadre e la tua testa si adatta al vincere sempre”.

Ed ora è iniziata la nuova avventura a Milano: “Arrivarci è stato facile. Mi hanno voluto anche se ero infortunato. Ero molto curioso ma tranquillo. L’ambiente è particolare, l’importante è che si giochi a pallavolo e sono molto fiducioso che si possa fare. Non so che risultato faremo perchè ci sono tante squadre forti, ma penso che potremo dare fastidio. Stiamo lavorando tanto sulla battuta che penso sia fondamentale e sulla ricezione. Abbiamo molta qualità con diversi giocatori e penso che potremo fare bene”.

Il campionato italiano sta confermando come le squadre favorite si stiano confermando. “Le squadre forti stanno facendo quello che ci aspettavamo. Trento o Perugia stanno procedendo forte e sfruttando anche il fatto di aver cambiato poco. Noi, invece, abbiamo cambiato quasi tutto e siamo dovuti partire da zero”.

Un domani da allenatore non è da escludere per Simon: “Se voglio farlo voglio farlo per bene. Mi metterei a bordo campo a imparare ed a prendere tutto dai grandi allenatori. Solo così potrei fare come dico io”.

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