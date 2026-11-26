La Gran Bretagna stacca il pass per le semifinali delle Final 8 di Coppa Davis 2026. A BolognaFiere, gli inglesi superano la Germania per 2-1 grazie al successo decisivo del doppio, nel quale Henry Patten e Neal Skupski si impongono su Kevin Krawietz e Tim Pütz con il punteggio di 6-2 7-6(6), in un’ora e 41 minuti di gioco.

Una vittoria pesante, quella britannica, che condanna all’eliminazione una Germania capace di schierare il numero uno del mondo, Alexander Zverev. Il tedesco aveva fatto pienamente il proprio dovere in singolare, superando Arthur Fery e riportando il confronto in parità dopo il successo iniziale di Cameron Norrie contro Jan-Lennard Struff. Ma il suo acuto si è rivelato inutile: a decidere il quarto di finale è stato il doppio, con i britannici più lucidi nei momenti decisivi.

Sul veloce indoor di BolognaFiere, la sfida era dunque arrivata al punto di spareggio sull’1-1. Da una parte, il capitano britannico Leon Smith si è affidato all’esperienza di Skupski e alla solidità di Patten; dall’altra, la Germania ha schierato il tandem più vincente della propria storia in Coppa Davis, Krawietz e Pütz, a caccia di un altro successo per conquistare il pass per le semifinali.

Nel primo set, i britannici hanno dimostrato subito grande lucidità nei momenti chiave. Dopo aver cancellato una palla break in apertura, hanno trovato il guizzo decisivo nel game successivo, convertendo la terza opportunità di break. I tedeschi hanno provato immediatamente a risalire la corrente, ma la concretezza è mancata ancora una volta: Patten e Skupski hanno annullato ben quattro palle per il contro-break, prima di piazzare l’allungo decisivo nell’ottavo game. Al quarto set point, la coppia britannica ha chiuso il parziale sul 6-2, mettendo subito in salita la strada dei tedeschi.

Nel secondo set, entrambe le coppie hanno alzato sensibilmente il rendimento al servizio, blindando i rispettivi turni di battuta senza concedere palle break. Il tie-break è diventato così l’epilogo naturale di un parziale combattuto, nel quale ogni dettaglio ha fatto la differenza.

Krawietz e Pütz sono partiti meglio, portandosi sul 3-1, ma hanno perso efficacia proprio al servizio. L’inerzia si è ribaltata e sono stati i britannici a procurarsi il primo match point sul 6-5. I tedeschi sono riusciti a salvarsi in risposta, ma soltanto per rimandare l’appuntamento con la sconfitta. Poco dopo, infatti, Patten e Skupski hanno piazzato un nuovo mini-break, quello decisivo per chiudere il tie-break sull’8-6 e mettere fine alla contesa.

I tennisti del Regno Unito possono ora guardare avanti e attendono la vincente dell’altro quarto di finale, quello tra Spagna e Austria. In palio c’è un posto nell’ultimo atto della competizione.