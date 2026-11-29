Inizia, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia, la stagione di Coppa del Mondo per il bob a 2 femminile. Nella gara di apertura disputata ad Altenberg, in Germania, le atlete di casa dettano legge e conquistano i primi due gradini del podio di giornata.

Laura Nolte e Leonie Kluwig, dopo aver chiuso davanti a tutte a metà gara con 56.80, continuano a spingere, aumentano il margine sulle più dirette rivali e concludono al comando con 1:53.65. Alle loro spalle si piazzano le connazionali Lisa Buckwitz e Lauryn Siebert, che terminano in seconda posizione con un ritardo di 0.70.

Le austriache Katrin Beierl e Nicola Pichler completano il podio conquistando la terza posizione a 1.52 e recuperano una posizione dopo il quarto posto ottenuto a metà gara. Si ferma a poco dalla terza piazza il duo francese composto da Margot Boch Riou e da Carla Senechal, quarto a 1.79 dalle vincitrici.

Il podio tutto tedesco sfuma perché Leona Klein e Lena Helbling, dopo aver terminato la prima prova in terza posizione con 57.66, tagliano il traguardo con un ritardo di 1.92 dalle connazionali e finiscono quinte. Confermano invece la sesta piazza ottenuta a metà gara le svizzere Debora Annen e Julie Marie Leuenberger, a 2.18 dalla prima posizione.