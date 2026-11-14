La fiducia di Musetti: “Un peccato non avere Sinner in Davis. Jannik è un professionista, sa gestire al meglio il recupero”

Lorenzo Musetti, nel corso di un’intervista concessa a Bolavip, ha commentato la sconfitta subita nella semifinale del torneo di Stoccolma contro l’americano Fritz, si è soffermato sulle prospettive per il nuovo anno e ha poi parlato dell’imminente Final Eight di Coppa Davis. Il toscano ritiene sicuramente pesante l’assenza di Jannik Sinner, ma è pienamente consapevole della forza del gruppo azzurro. Musetti ha poi ribadito come il numero uno d’Italia sia un professionista e sappia gestire al meglio la sua fase di recupero dall’infortunio.

Sulla sconfitta con Fritz a Stoccolma: “Sono davvero carico per fare bene nella prossima stagione. Semplicemente non avevo le energie e le gambe per competere, ma non vedo l’ora che inizi la prossima annata. Il primo torneo sarà Hong Kong e poi ci saranno gli Australian Open. Ho concluso bene la stagione, mostrando un buon livello di gioco e dei miglioramenti. Non vedo l’ora di recuperare tutto quello che ho perso quest’anno”.

Sull’assenza di Sinner nella Final Eight di Coppa Davis: “Beh, è un peccato non avere Jannik in squadra per le Finals di Coppa Davis, perché probabilmente è il miglior giocatore del mondo, soprattutto su quella superficie. In generale, è un peccato non averlo nel circuito, perché è il leader del tour. Abbiamo comunque un gruppo di giocatori molto forte, quindi le mie aspettative sono alte. Non ci arrendiamo mai, e questo sarà l’elemento fondamentale per vincere nuovamente la Coppa Davis. Tutti i ragazzi della squadra daranno il massimo per difendere il titolo e rendere felici i tifosi, davanti al nostro pubblico”.

Sui numerosi infortuni che hanno condizionato diversi big del panorama internazionale: “Credo che quest’anno abbiamo visto molti giocatori di alto livello fare i conti con degli infortuni, e si tratta sempre di una situazione difficile. Tutti vorrebbero rivedere Jannik in campo, quindi gli auguro il meglio. Poi vedremo quando tornerà a giocare”.

Sulla capacità di Sinner di gestire al meglio il proprio recupero: “Sono abbastanza sicuro che sappia come tornare. È un vero professionista e sa come gestire questo tipo di situazioni. Non è un segreto che sia stato piuttosto prudente, semplicemente perché non voleva affrettare i tempi. Sa di avere ancora tanti anni davanti a sé nel circuito”.