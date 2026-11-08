La Federazione di Orienteering inserisce l’art. 33 della Costituzione nello statuto: é la prima in Italia

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

6 ore fa

il

FISOS / Comunicato stampa

Una svolta per lo sport italiano all’aria aperta. La FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) è ufficialmente la prima federazione sportiva in Italia ad aver inserito l’articolo 33 della Costituzione all’interno del proprio statuto. La decisione è stata ratificata al termine dell’Assemblea Straordinaria che si è riunita presso il Salone d’Onore del CONI, a Roma.

Il voto dell’assemblea non segna soltanto un primato giuridico e valoriale, ma ridisegna anche i confini della governance federale. Con la stessa votazione, infatti, è stata sancita l’inclusione della FISKY (Federazione Italiana Skyrunning), dando vita a un nuovo soggetto unitario che assume la denominazione di FISOS (Federazione Italiana Sport Orientamento, Skyrunning e Outdoor Sport).

Il recepimento dell’articolo 33 – che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme – pone la nuova federazione all’avanguardia nel panorama sportivo nazionale, aprendo la strada a una visione che affianca all’agonismo la promozione sociale e la tutela del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici federali al termine dei lavori assembleari. “Un risultato importantissimo – ha dichiarato il Presidente Alfio Giomiche ci vede come prima disciplina che ha fatto proprio l’articolo 33 della Costituzione. Il nostro sport fa della sostenibilità ambientale il punto di forza. Inoltre la nostra federazione è una vera e propria agenzia educativa“.

Con la nascita della FISOS si inaugura dunque una nuova fase per gli sport outdoor in Italia, all’insegna della sinergia tra discipline, del rispetto per l’ambiente e della formazione dei giovani.

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