La Federazione di Orienteering inserisce l’art. 33 della Costituzione nello statuto: é la prima in Italia

Una svolta per lo sport italiano all’aria aperta. La FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) è ufficialmente la prima federazione sportiva in Italia ad aver inserito l’articolo 33 della Costituzione all’interno del proprio statuto. La decisione è stata ratificata al termine dell’Assemblea Straordinaria che si è riunita presso il Salone d’Onore del CONI, a Roma.

Il voto dell’assemblea non segna soltanto un primato giuridico e valoriale, ma ridisegna anche i confini della governance federale. Con la stessa votazione, infatti, è stata sancita l’inclusione della FISKY (Federazione Italiana Skyrunning), dando vita a un nuovo soggetto unitario che assume la denominazione di FISOS (Federazione Italiana Sport Orientamento, Skyrunning e Outdoor Sport).

Il recepimento dell’articolo 33 – che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme – pone la nuova federazione all’avanguardia nel panorama sportivo nazionale, aprendo la strada a una visione che affianca all’agonismo la promozione sociale e la tutela del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici federali al termine dei lavori assembleari. “Un risultato importantissimo – ha dichiarato il Presidente Alfio Giomi – che ci vede come prima disciplina che ha fatto proprio l’articolo 33 della Costituzione. Il nostro sport fa della sostenibilità ambientale il punto di forza. Inoltre la nostra federazione è una vera e propria agenzia educativa“.

Con la nascita della FISOS si inaugura dunque una nuova fase per gli sport outdoor in Italia, all’insegna della sinergia tra discipline, del rispetto per l’ambiente e della formazione dei giovani.