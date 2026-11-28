La delusione per una sconfitta in volata non può certamente essere nascosta e passare sotto silenzio. La Cechia perde la semifinale di Coppa Davis contro l’Italia al termine del doppio decisivo. Nella conferenza stampa successiva al match il capitano Tomas Berdych non ha nascosto la propria amarezza criticando anche il format della competizione.

La reazione a caldo a una sconfitta amara: “È un momento estremamente difficile da digerire. Siamo venuti qui per vincere questo match e, sfortunatamente, ci siamo fermati a uno o due punti dalla vittoria. Ma anche questo fa parte del tennis”.

La mancata condivisione dell’attuale formato della competizione: “Non nascondo di non essere un fan di questo formato, ma questo non c’entra nulla con la nostra sconfitta di oggi. Dico sempre la stessa cosa, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta”.

La polemica verso la scelta di un formato diverso dal tradizionale: “È stato deciso che questa competizione si giocherà in una sola nazione e che quella nazione arriverà sempre in finale. Questa non è la Coppa Davis; è una competizione che si gioca in altri formati da oltre cento anni e che è completamente cambiata”.

Il grazie ai tifosi e la spiegazione della scelta del doppio: “I tifosi sono stati incredibili, molto rispettosi, e giocare in quell’atmosfera è stato fantastico, ma continuo a preferire un formato diverso. Volevo introdurre un fattore X, qualcuno che giocasse in modo più aggressivo e mettesse un po’ più di pressione. Confermo la mia decisione; i ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile e ci mancavano solo uno o due punti“.