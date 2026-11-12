Los Angeles 2028
LA COLLEZIONISTA! Jessica Rossi vince il quarto Mondiale e vola a Los Angeles 2028! Erica Sessa ai piedi del podio
Jessica Rossi cala il poker iridato: l’olimpionica di Londra 2012 centra il quarto oro individuale ai Mondiali senior di tiro a volo nella finale del trap femminile andata in scena a Doha, in Qatar: dopo aver chiuso al primo posto nelle qualificazioni, trascinando l’Italia all’oro a squadre, l’azzurra centra il quarto titolo mondiale dopo Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017, staccando anche il pass non nominale per i Giochi di Los Angeles 2028, unica carta olimpica ottenuta dall’Italia in tutta la manifestazione.
Nella finale odierna, ad un terzo di gara, dopo 10 piattelli, escono di scena la ceca Zina Hrdlickova, settima a quota 6/10, e la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, ottava ed ultima con 5/10. A metà della finale, dopo 15 colpi, vengono eliminate la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, quinta con 11/15, e la turca Rumeysa Pelin Kaya, sesta a quota 10/15.
Contestualmente, la presenza di due azzurre nelle prime quattro posizioni rende automatica l’assegnazione delle tre carte olimpiche non nominali a Italia, Guatemala ed Atleti Individuali Neutrali (di passaporto russo). A due terzi della finale, dopo 20 piattelli, viene eliminata l’azzurra Erica Sessa, che si ferma a quota 16/20 e resta ai piedi del podio a causa del peggior piazzamento nelle qualificazioni rispetto alla la guatemalteca Adriana Ruano Oliva.
A 5 colpi dalla conclusione viene assegnata la medaglia di bronzo, che va al collo dell’atleta individuale neutrale di passaporto russo Daria Semianova, la quale esce di scena in terza posizione a quota 19/25. Il duello conclusivo, incorona, con qualche patema inatteso nel finale, l’azzurra Jessica Rossi, che dopo aver fatto 24/24, manca 3 dei successivi 4 piattelli, permettendo alla guatemalteca Adriana Ruano Oliva di sfiorare lo shoot-off, ma l’italiana non sbaglia con gli ultimi due colpi e si impone al termine dei 30 piattelli regolamentari con lo score di 27-26.