L’Italia doma la Cechia nel tie-break decisivo del doppio e vince 2-1 la semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri conquistano così la quarta finale consecutiva e domani sfideranno la vincente di Gran Bretagna-Spagna per il titolo. Il presidente della FITP Angelo Binaghi, ai microfoni di SuperTennis, rivolge i complimenti alla squadra, evidenzia la forza del gruppo e rimarca la grande prova di Lorenzo Musetti.

I complimenti alla squadra per lo straordinario risultato ottenuto: “I nostri ragazzi ci hanno abituato in questi anni a vivere emozioni forti. È una squadra che combatte insieme fino all’ultimo respiro e in Davis si vince anche per questo”.

I complimenti a Lorenzo Musetti, assoluto protagonista della semifinale: “Lorenzo aveva fatto un grandissimo esordio in singolare salvandoci contro la Slovacchia, vincendo il punto decisivo poi aveva giocato in Davis in due momenti nei quali non era in palla. Oggi ha fatto la differenza e siamo contentissimi. Una volta è toccato a Sinner, poi a Berrettini, a Cobolli e ora a Musetti, questa è la vera squadra: quando qualcuno è in difficoltà, gli altri lo aiutano”.

L’importanza del sostegno dei tifosi che hanno riempito la BolognaFiere Arena: “È anche per questo pubblico che arrivano le grandi manifestazioni in Italia. Credo che questo sia uno dei nostri punti di forza, dall’altra il giusto riconoscimento a una generazione di ragazzi straordinari”.

Elisabetta Cocciaretto come esempio dello straordinario clima tra la nazionale maschile e quella femminile: “Ha vissuto al mio fianco questo trionfo poi è andata ad abbracciare i ragazzi, a dimostrazione che tra la nazionale maschile e femminile c’è un clima straordinario”.