Koki Ikeda ha firmato la miglior prestazione mondiale sui 10.000 metri, diventando il primo uomo a scendere sotto il muro dei 37 minuti e togliendo 55 secondi al precedente primato detenuto dal francese Gabriel Bordier (37:23.99). Il fuoriclasse giapponese ha tagliato il traguardo in un ragguardevole 36:28.86 ai Tokyo Race Walking Challenge Games disputati nella capitale nipponica durante il fine settimana, dove ha sensibilmente ritoccato il proprio personale sulla distanza in pista (37:25.90, già terzo crono all-time).

Il 28enne, argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km alle spalle del nostro Massimo Stano e vice campione del mondo sulla stessa distanza a Eugene nel 2022, è tornato alle competizioni dopo che un mese fa il TAS aveva annullato la squalifica di quattro anni che gli era stata comminata due anni fa: il Tribunale aveva sentenziato che non erano state commesse violazioni delle norme antidoping (il caso era stato aperto per delle presunte anomalie riscontrate nel passaporto biologico).

Riabilitato perché il fatto non sussiste (anche se ha scontato un paio di anni di stop) e confortato da questa prestazione casalinga, Koki Ikeda si rilancia verso i Mondiali del prossimo anno e verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove sarà presente una sola gara di marcia sulla distanza della mezza maratona (21,097 km). Abbiamo parlato di “miglior prestazione mondiale” perché World Athletics non conferisce il crisma di “record del mondo” a questa distanza, ma il concetto non cambia: si tratta sempre del miglior crono della storia.