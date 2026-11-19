Infuria, rovente, la polemica tra Jonathan Kogasso e Clemente Russo. Il primo ha sfidato apertamente il pugile partenopeo a un combattimento nel quale si è dichiarato pronto a batterlo anche usando una mano sola dopo le accuse rivoltegli dal rivale.

La polemica nasce dal rifiuto di Kogasso di accettare l’invito dello staff di Russo per un combattimento, rifiutato dal pugile per un compenso non ritenuto all’altezza delle proprie aspettative economiche e per una serie di motivazioni non meglio specificate.

Clemente Russo, pugile senza peli sulla lingua, non ha esitato a replicare al diniego espresso dal rivale. In un’intervista, l’atleta campano ha etichettato Kogasso come senza coraggio per non aver accettato il proprio invito a salire sul ring per il combattimento proposto.

Kogasso, nell’ultimo combattimento disputato, ha conquistato la vacante corona del Titolo Internazionale WBC pesi Bridger superando ai punti l’argentino Kevin Ramirez nel combattimento disputato a Sassari lo scorso 19 settembre.