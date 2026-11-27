Kimi Antonelli non può che sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Lusail, infatti, il pilota del team Mercedes ha impressionato con una FP1 letteralmente dominata e una FP2 nella quale ha comunque chiuso in vantaggio.

La migliore prestazione della FP2 è di Andrea Kimi Antonelli in 1:23.077 con 127 millesimi di vantaggio su George Russell. Terza posizione per Lando Norris a 445 millesimi, quarta per Oscar Piastri a 472 mentre in quinta troviamo Max Verstappen a 499. Sesto Isack Hadjar a 506 millesimi dalla vetta, quindi settime e ottave le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a oltre un secondo.

Al termine del venerdì nel deserto qatariota, il campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Credo sia stata una giornata produttiva. Abbiamo provato molte soluzioni sulla vettura, anche tra la prima e la seconda sessione di prove libere. Nelle FP2, per certi versi, abbiamo fatto un passo indietro, ma è stato molto interessante osservare come si sia comportata l’auto in seguito a quelle modifiche. Non è una situazione semplice, stiamo riscontrando un calo di rendimento sull’anteriore sinistra, quindi dobbiamo trovare il giusto bilanciamento sia per le qualifiche che per la gara”.

Il fresco campione del mondo prosegue nella sua analisi: “Sarà una sfida molto serrata tra me e George, senza dimenticare, ovviamente, Max Verstappen e gli altri. Ci sono già stati fine settimana in cui siamo partiti molto forte, salvo poi vedere gli avversari compiere un deciso salto in avanti durante le qualifiche, riducendo il distacco. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare, per farci trovare pronti in vista di domani”.