Kimi Antonelli si tinge i capelli! Promessa mantenuta, la chioma diventa tricolore. E la reazione di Wolff…

Kimi Antonelli ha mantenuto la promessa e si è tinto i capelli con i colori della bandiera tricolore. Il fresco Campione del Mondo F1 aveva dichiarato che avrebbe dato un volto nuovo alla propria chioma nel caso in cui avesse conquistato il titolo iridato e non si è tirato indietro a impresa compiuta, recandosi dal proprio parrucchiere di fiducia per realizzare il nuovo look che sta già facendo parlare tutti gli appassionati e l’intero Circus della Formula Uno.

Il ventenne bolognese lo aveva annunciato dopo il GP del Messico, che lo ha ufficialmente incoronato: “Avevo scommesso al via della stagione che se avessi vinto il Mondiale mi sarei tinto i capelli, magari con il tricolore o con il blu e il rosso di Bologna“. L’alfiere della Mercedes si è recato in fabbrica a Brackley con la nuova colorazione di capelli e il video postato sui canali della scuderia anglotedesca è subito diventato virale. Fa sorridere la reazione del team principal Toto Wolff, stupito dalla chioma tricolore del suo pupillo.

Kimi Antonelli tornerà in gara nel weekend del 20-22 novembre a Las Vegas, dove andrà in scena il terzultimo Gran Premio della stagione. A seguire ci sarà spazio per le gare conclusiva in Qatar e ad Abu Dhabi, confermate nel calendario proprio nella giornata di ieri.