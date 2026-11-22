Un epilogo amaro per una gara che sembrava poterlo consacrare. Kimi Antonelli lascia il tracciato di Las Vegas con un quarto posto che sa di grande occasione sprecata. Dopo aver lottato ruota a ruota per la vittoria con Max Verstappen, il pilota bolognese della Mercedes ha visto sfumare non solo il successo, ma anche il podio proprio nelle ultime curve, venendo beffato sul traguardo dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Al termine della corsa, un Antonelli molto lucido e autocritico ha spiegato ai microfoni la dinamica tecnica che ha causato il crollo improvviso della sua monoposto nel giro decisivo, assolvendo le scelte strategiche del team e assumendosi la responsabilità dell’accaduto.

Alla domanda su un possibile problema legato al cambio di mappatura per attaccare Verstappen, Kimi ha chiarito subito la situazione: “No, penso che il cambio di gestione sia stato buono perché era la migliore opzione per restare davanti dopo la chicane, nel caso avessi superato Max prima della curva 14“.

Il problema è nato nella gestione del pedale del gas per non perdere il vantaggio aerodinamico ed elettrico: “Visto che volevo mantenere la modalità di sorpasso, ho mollato l’acceleratore e poi ho riaccelerato un po’ per conservare velocità. Questo ha mandato in tilt tutto il recupero della batteria, e sono uscito dalla chicane con zero energia“.

Un blackout elettrico pagato a carissimo prezzo: “Così ho perso più di un secondo entrando nella curva 1. Non solo non sono riuscito a restare vicino a Max e darmi una buona chance di vittoria, ma sono stato anche superato dalle due McLaren e ho perso il podio“, ha ammesso con onestà il pilota Mercedes. “Quindi è stato probabilmente un errore da parte mia, ma sul momento è anche molto difficile perché pensavo di fare la cosa giusta per restare dietro e mantenere la modalità di sorpasso. Alla fine ho compromesso la gara“.

Prima del fattaccio, il GP di Las Vegas aveva regalato un intenso duello tattico tra il veterano della Red Bull e il giovane italiano, entrambi attenti a non concedere la scia decisiva all’avversario nei lunghi rettilinei del Nevada.

“Il mio obiettivo era restare dietro fino alla fine“, ha raccontato Antonelli svelando il suo piano gara per gli ultimi giri. “Come avete visto, c’è stato un bel po’ di tira e molla tra me e lui, ma non ho forzato nulla. Stavo solo cercando di restare in scia e mantenere la modalità di sorpasso per darmi la migliore chance nel finale, specialmente per gli ultimi due rettilinei“.

Nonostante il rammarico per l’epilogo, resta la consapevolezza di aver disputato una corsa di altissimo livello nel gruppo di testa: “Al di là di quello, è stata una gara divertente. Eravamo tutti vicini l’uno all’altro. C’è stato un sacco di tira e molla e molta strategia dietro. Ha richiesto un grande lavoro, ma è stato divertente. È stato solo un peccato finire così“.