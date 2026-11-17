Formula 1
Kimi Antonelli sarà penalizzato a Las Vegas? Cosa succede con il nuovo turbo e tutti gli scenari
Kimi Antonelli correrà con il nuovo turbo, aggiornato grazie alle concessioni ADUO, in occasione del GP di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 20-22 novembre sul circuito cittadino della metropoli statunitense. Toto Wolff, team principale della Mercedes, ha annunciato l’intenzione di montare il nuovo componente sulla monoposto del fresco Campione del Mondo, ma il ventenne bolognese dovrà scontare una penalità?
Quello che verrà utilizzato in Nevada sarà il quarto turbocompressore della stagione per Kimi Antonelli: il documento diffuso due settimane fa in occasione del GP del Brasile parlava di tre moduli adottati fino a quel momento in questa annata agonistica. Soltanto al quinto componente differente scatterebbe la penalità sulla griglia di partenza, dunque al momento il pilota italiano non rischia di dover retrocedere sullo schieramento in occasione della gara di domenica.
Questo per quanto riguarda il TBC, ma attenzione alle altre componenti: Antonelli dispone ancora di un nuovo sistema di scarico e di una nuova MGU-K, mentre andrebbe in penalità se dovesse adottare un nuovo motore termico, una nuova batteria, una nuova centralina elettrica e/o delle nuove componenti ausiliarie. Soltanto con i documenti ufficiali che verranno diffusi nel weekend si saprà se Kimi Antonelli verrà retrocesso sulla griglia di partenza a Las Vegas.