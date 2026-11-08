Kimi Antonelli punito in Brasile: l’entità della penalità e come cambia la posizione del campione del mondo

Kimi Antonelli ha ricevuto una penalità di cinque secondi al termine del GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. Il fresco Campione del Mondo è stata punito a causa di un unsafe release in uscita dalla propria piazzola dei box, in occasione della seconda sosta in pit-lane. La manovra è avvenuta i danni della Alpine di Franco Colapinto ed era stata ravvisata in tempo reale, ma la sanzione è sopraggiunta nelle ore successive alla gara.

Nella sentenza si legge la seguente motivazione: “I commissari hanno ascoltato la versione del pilota dell’auto n. 12 (Kimi Antonelli) e del rappresentante del team e, dopo aver esaminato le riprese video e le immagini registrate dalla telecamera a bordo, hanno stabilito che l’auto n. 12 è stata rimessa in pista in modo non sicuro mentre l’auto n. 43 si stava avvicinando sulla corsia veloce. Sebbene la vettura n. 12 aveva il diritto di percorrere la corsia dei box parallelamente alle vetture nella corsia veloce, in questo caso specifico ha momentaneamente perso il controllo sulla superficie scivolosa e ha dovuto adottare misure per evitare una collisione, il che ha determinato una situazione potenzialmente pericolosa. Il team ha riconosciuto che questa uscita avrebbe potuto essere gestita meglio e in modo più sicuro. Infliggiamo una penalità di 5 secondi“.

La penalità non cambia il piazzamento finale di Kimi Antonelli, che aveva tagliato il traguardo in quinta posizione. Il ventenne bolognese al volante della Mercedes aveva un vantaggio di 20.458 sul sesto classificato (Oscar Piastri con la McLaren) e dunque non perde nessuna posizione nell’ordine di arrivo, confermando la quinta piazza alle spalle di Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar e George Russell.