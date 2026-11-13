Kimi Antonelli non si fa illusioni per il 2027: “Ferrari e gli altri avversari si stanno avvicinando, sarà come ripartire da zero”

Conquistare il Mondiale non significa necessariamente partire da una posizione di vantaggio nella stagione successiva. Kimi Antonelli lo sa bene e, nonostante il titolo iridato conquistato al volante della Mercedes, guarda già alle nuove sfide che attendono la scuderia di Brackley.

Dalla conferenza stampa di San Marino emerge un’analisi lucida degli equilibri tecnici della F1 e delle incognite che accompagneranno il prossimo campionato. Il messaggio del neo campione del mondo è chiaro: il successo del 2026 non rappresenta una garanzia per il futuro e la concorrenza è ormai pronta a giocarsi le proprie carte.

La superiorità mostrata dalle Frecce d’Argento nella prima parte della stagione si è progressivamente ridimensionata. Ferrari, Red Bull e McLaren hanno lavorato per ridurre il distacco, migliorando la comprensione delle nuove Power Unit e introducendo aggiornamenti che hanno modificato i rapporti di forza. Il risultato è una griglia molto più equilibrata, nella quale il rendimento delle monoposto dipende sempre maggiormente dalle caratteristiche dei singoli circuiti.

Antonelli non nasconde questa evoluzione: “I rivali si sono avvicinati tantissimo rispetto all’inizio della stagione. A volte sembriamo non essere nemmeno più prima forza, o quanto meno non lo siamo sicuramente più in modo dominante come ad inizio stagione. A volte le forze in campo cambiano anche da pista a pista: a volte andiamo bene noi, a volte Ferrari, o Red Bull o McLaren. Questo rende complicato pensare che ad inizio anno prossimo ci sarà una situazione come all’inizio di quest’anno“.

Il titolo conquistato non modifica le priorità del gruppo di lavoro, dunque, chiamato a sfruttare ogni occasione per migliorare la monoposto e preparare al meglio il successivo ciclo di sviluppo. In questo scenario assumono particolare importanza gli ultimi appuntamenti del calendario 2026, che offriranno alla squadra l’opportunità di raccogliere dati e verificare l’efficacia delle soluzioni tecniche introdotte.

Il recente pacchetto di aggiornamenti, infatti, non ha ancora restituito tutto il potenziale atteso e serviranno ulteriori verifiche, soprattutto sul fronte aerodinamico. Kimi considera queste gare un passaggio fondamentale, tanto per le ambizioni immediate quanto per la pianificazione futura: “Sarebbe importantissimo vincere ancora, per far vedere che siamo ancora lì. Faremo alcuni test, soprattutto aerodinamici, per capire meglio il nuovo pacchetto, da cui ancora non abbiamo estratto tutto. Queste gare ci saranno molto utili anche per capire la direzione da seguire per il prossimo anno, per spingere per cercare di vincere e andare al 2027 con più grinta“.

La preparazione della prossima stagione, tuttavia, non si limiterà alla ricerca di ulteriore efficienza attraverso gli aggiornamenti. Anche alcune modifiche regolamentari introdotte dalla FIA, pur senza determinare una rivoluzione complessiva delle norme, avranno conseguenze significative sul comportamento delle monoposto.

Gli interventi interesseranno il carico aerodinamico di componenti specifici e la struttura degli pneumatici anteriori, due elementi capaci di incidere profondamente sull’equilibrio della vettura. Si tratta di variazioni che obbligheranno i progettisti a riconsiderare parte del lavoro svolto durante l’anno, cercando nuove soluzioni per recuperare le prestazioni perdute.

Il bolognese è consapevole della portata di questi interventi: “L’impatto sarà abbastanza evidente. Le modifiche andranno a ridurre il carico, anche se i team ovviamente stanno lavorando per ritrovare quei punti persi. Non sembra, ma quel componente fa tantissimo, dà tantissimo carico. A questo si aggiunge che le gomme anteriori cambieranno un po’ nella struttura“.

Il campione del mondo vede in questa situazione un’incognita, ma anche un’opportunità per confermare la competitività della Mercedes e dimostrare che il successo iridato non è stato un punto d’arrivo: “Sarà un po’ come ripartire da zero. A livello di dinamica la macchina sarà diversa e non conosciamo quale sarà il comportamento in pista. Da un certo punto di vista è eccitante perché, nonostante il regolamento sia lo stesso, si ripartirà da zero. Sarà interessante vedere chi sarà riuscito a recuperare più carico e chi avrà fatto un lavoro migliore. E noi dovremo farci trovare più pronti degli altri“.