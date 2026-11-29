Si è chiuso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine di un weekend nel quale Russell aveva dimostrato di avere qualcosa in più, l’italiano ha sfruttato il pit-stop rallentato del compagno di squadra (a causa del polistirolo sotto la vettura), avvantaggiandosi nel finale, grazie ad un ritmo solido, e firmando la decima vittoria di una stagione formidabile.

Nonostante il bolognese abbia comunicato alla squadra la volontà di cedere la vittoria a Russell, alla fine la Mercedes ha deciso di non modificare le posizioni, lasciano a Kimi Antonelli il successo. Scuderia tedesca che festeggia comunque la doppietta con George Russell, secondo. Terzo posto per la McLaren di Oscar Piastri, abile soprattutto in avvio. L’australiano si conferma sul podio a Lusail, dove non ha mai fatto peggio di terzo.

Ai microfoni di F1 Tv, il nuovo campione del mondo ha così commentato la sua prestazione: “La macchina era fantastica ed il passo era incredibile. Specialmente con aria pulita e la pista libera nell’ultimo stint andavo fortissimo, è stato un piacere guidarla. Questa è stata la macchina migliore della stagione, fiero del lavoro fatto capendo il pacchetto. Sono dispiaciuto per George (Russell, ndr), credo che in pista sarebbe stata una grande lotta”.

Sulla volontà di cambiare posizione con Russell: “Come team stiamo cercando di aiutare Russell con il suo campionato. Sappiamo quanto sia importante per la squadra, ero disposto a cedere la posizione. Poi il team ha detto che andava bene così ed ho continuato con la gara”.