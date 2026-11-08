Kimi Antonelli in testacoda: era primo in Brasile. Poi il doppio errore da Campione del Mondo

Kimi Antonelli ha commesso un paio di errori nel GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Una settimana dopo essersi laureato Campione del Mondo, il ventenne bolognese è tornato in pista ed è balzato al comando del Gran Premio, riuscendo a confezionare un’eccellente partenza dalla seconda piazzola e superando il poleman Lando Norris allo spegnimento dei semafori.

L’alfiere della Mercedes ha tenuto molto bene la posizione ed è rientrato ai box al diciottesimo giro sui settantuno in programma per montare gomme da asciutto, tornando in pista al comando della gara. Kimi Antonelli ha faticato a mandare in temperatura gli pneumatici e Lando Norris si è avvicinato vistosamente nel giro di due tornate. All’inizio del ventesimo giro, affrontando la esse di Senna in fondo al rettilineo, il pilota italiano è andato in testacoda.

Il fresco Campione del Mondo è riuscito prontamente a ripartire, ma ha dovuto cedere la testa della gara a Lando Norris. Poco dopo Antonelli è stato superato anche da Isack Hadjar e si è trovato in terza posizione. Al 24mo giro, altro errore di Antonelli, sempre nell’iconica curva in fondo al rettilineo: è andato lungo in frenata ed è finito fuori pista, venendo superando anche da Max Verstappen e scivolando in quarta posizione. Con le nuove gomme il bolognese ha faticato terribilmente, per futuro il titolo iridato è già nelle sue mani.