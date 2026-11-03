Kimi Antonelli ha deciso: non correrà con il n.1 nel 2027

Il sogno è diventato realtà e Kimi Antonelli ha finalmente potuto lasciarsi andare alle emozioni. Il titolo mondiale di F1, conquistato al termine di una stagione straordinaria, ha consegnato all’Italia un nuovo campione e al giovane pilota Mercedes un traguardo destinato a segnare per sempre la sua carriera.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto non modifica, tuttavia, l’approccio con cui il pilota italiano intende affrontare il futuro. Anche nella scelta del numero da utilizzare nella prossima stagione emerge la volontà di non lasciarsi condizionare dal successo.

Antonelli ha infatti deciso di conservare il 12, diventato ormai parte della sua identità in pista, attribuendogli anche un significato particolare: “E rimarrò così. Resterò col 12: è un modo per me per rimanere con i piedi per terra. Mantenere il 12 per me è come un nuovo punto di inizio, in cui ricostruire e cercare di replicarsi. È un modo per restare concentrati per il prossimo anno“, ha dichiarato a Sky Sport.

Un concetto che ha ribadito in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Preferisco restare con il mio numero. Un po’ perché sono molto scaramantico e l’1 non mi ha mai portato molto fortuna nelle categorie minori, e un po’ perché il 12 mi fa pensare al fatto che ricomincerò dall’inizio, con la stessa mentalità di quest’anno. Non voglio correre, pensando di essere un campione del mondo, voglio correre per vincere“.

Piedi per terra e voglia di vincere: sono questi gli ingredienti per dare un seguito e dimostrare di non essere un “fuoco di paglia”.