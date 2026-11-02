Kimi Antonelli e le regole della mamma: “Ha un budget mensile da rispettare. Mio marito chiese un prestito per farlo gareggiare”

Dopo il trionfo nella classifica piloti del Mondiale 2026 di F1 di Kimi Antonelli, parla a “La Gazzetta dello Sport” la madre del pilota italiano della Mercedes, che spiega le regole imposte al figlio, raccontando anche due aneddoti riguardanti il nuovo campione del mondo.

Le regole economiche da rispettare per Kimi Antonelli: “Ha un budget mensile da rispettare. Se va in vacanza sa che non può superarlo. Non sarà sempre così, ma è ancora giovane. A Kimi sta bene, il suo unico pensiero sono le macchine, infatti a volte dice che vorrebbe comprarne qualcuna“.

Il racconto di Kimi da neonato: “Ricordo che cercavo di farlo addormentare con il rumore delle macchine. Spingevo il passeggino dietro le auto da corsa mentre erano accese. Chi mi vedeva pensava che fossi impazzita. Credo che il nostro esempio sia stato importante per lui“.

Le difficoltà superate per permettergli di correre: “Marco quando correva ha dovuto chiedere un prestito alla banca per potersi permettere il casco, la tuta e i viaggi. Gli abbiamo insegnato che nella vita non c’è nulla di scontato e bisogna guadagnarsi le cose. Adesso è un pilota di Formula 1, ma io lo vedo sempre come mio figlio“.