Kimi Antonelli e le sbavature a Interlagos: svelato il problema dalla Mercedes

Interlagos ha consegnato alla Mercedes il nono Titolo Costruttori, ma ha lasciato in eredità anche un retrogusto amaro, quello di una vittoria che inizialmente era sembrata a portata di mano e che alla fine è scivolata via. Il riferimento è al quinto posto di Kimi Antonelli, finito anche alle spalle del suo compagno di squadra, George Russell (4°).

Sul banco degli imputati, nelle ore successive alla bandiera a scacchi di Interlagos (Brasile), era finito proprio il pilota bolognese: tra sbavature e testacoda, la sua gara era sembrata una sequenza di errori costati cari. Ed ecco che, per chi quest’anno ha vinto così tanto, sono arrivate le prime insufficienze in pagella, perché si sa che quando si è abituati a trionfare, la volta in cui si resta fuori dal podio tutti puntano il dito.

A distanza di pochi giorni, però, da Brackley è arrivata una lettura molto diversa. Nel consueto debrief diffuso sui canali ufficiali della scuderia di Brackley, il vice Team Principal Bradley Lord ha chiarito che la responsabilità non va cercata nell’abitacolo. Le sue parole scagionano di fatto sia Antonelli che Russell, anch’egli protagonista di un testacoda (in pit-lane), dall’accusa di aver sprecato un successo quasi certo, spostando l’attenzione sulla gestione termica degli pneumatici e sull’equilibrio della W17.

Nello stint centrale e in quello finale, le comunicazioni radio di Antonelli e Russell avevano dipinto uno scenario allarmante: entrambi si dicevano convinti di avere un guasto, meccanico o aerodinamico. Una sensazione che Lord ha confermato, spiegando come la monoposto fosse diventata improvvisamente imprevedibile con il calo delle temperature sull’asfalto bagnato di San Paolo.

La W17, ha sottolineato, risultava estremamente difficile da guidare e sovrasterzante a causa della scarsa temperatura delle gomme morbide, tanto da far temere ai piloti un problema serio. I dati analizzati in fabbrica hanno poi chiarito l’origine del malessere: la difficoltà nel mantenere le coperture nella corretta finestra di funzionamento sul bagnato. Un compromesso d’assetto, peraltro, che affondava le radici già nel sottosterzo emerso nelle prove libere del venerdì.

Per questo, nonostante gli errori e i testacoda di una domenica caotica e rocambolesca, in casa Mercedes si è preferito guardare al quadro complessivo, quello di un risultato che ha permesso alla squadra di blindare i titoli iridati. Il problema, tuttavia, non è archiviato e andrà risolto in vista del prossimo appuntamento, a Las Vegas, dove sono previste temperature molto basse. Trovare la giusta finestra di utilizzo delle gomme sarà allora cruciale, e a Brackley sanno bene che non ci si potrà permettere un’altra domenica a metà.