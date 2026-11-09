Kimi Antonelli e la necessità di chiudere bene il 2026: Verstappen e Norris lanciano il guanto di sfida per il prossimo anno

Mancano tre appuntamenti alla chiusura della stagione di F1. Dal 19 al 21 novembre si correrà a Las Vegas e, salvo stravolgimenti, il Circus proseguirà poi con le tappe in Qatar (27-29 novembre) e ad Abu Dhabi (4-6 dicembre).

I giochi sono fatti per i titoli Piloti e Costruttori: Kimi Antonelli ha conquistato la corona più ambita e la Mercedes, forte dei risultati del giovane bolognese, ha completato la nona sinfonia tra i marchi.

È l’inizio di un’egemonia della Stella a tre punte? La risposta è no. Se è vero che Antonelli ha potuto festeggiare con largo anticipo il suo primo Mondiale in carriera, è altrettanto evidente che Kimi e la scuderia di Brackley hanno costruito le chiavi del successo nella prima parte di stagione.

Nei primi sei appuntamenti sono arrivate cinque vittorie di Antonelli e una di George Russell; nei restanti quattordici, a trasmettere una sensazione di superiorità è stato più il pilota italiano che la Mercedes. I successi di Kimi in Belgio, Italia, Spagna e Stati Uniti vanno attribuiti in larga parte al suo talento, ma anche agli errori dei rivali, in fase sia di esecuzione sia di gestione.

A confermarlo è l’ascesa di Max Verstappen e, in parte, di Lando Norris. Il britannico, vincitore ieri a Interlagos, aveva già firmato i successi in Ungheria e in Olanda. Senza un colpevole errore del muretto, avrebbe vinto anche a Madrid: ne ha approfittato prontamente Kimi.

Il percorso di Verstappen è stato ancora più impressionante: secondo a Baku, primo nel GP del Bahrain a Sepang, primo nella Sprint e nel GP di Singapore, terzo ad Austin, primo in Messico e ancora secondo ieri, al termine di una rimonta clamorosa dalle retrovie.

Proprio la parabola del quattro volte iridato suggerisce che non siamo di fronte all’inizio di un dominio, bensì a una situazione in piena evoluzione. Antonelli e la Mercedes dovranno dunque chiudere bene il 2026, anche per presentarsi al via del 2027 con fiducia e chiarezza di idee.

Il regolamento tecnico resterà lo stesso, e questo darà ai team con più certezze la possibilità di partire con il piede giusto nella prossima annata. In buona sostanza, gli ultimi tre Gran Premi saranno una sorta di antipasto, utile a definire ciò che vedremo nella F1 del 2027. In questo scenario, la Ferrari non offre le dovute garanzie, sul piano tecnico come su quello gestionale.