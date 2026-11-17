Toto Wolff ha annunciato importanti novità in casa Mercedes in vista del GP di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 20-22 novembre sul circuito cittadino della metropoli statunitense. Il team principal della scuderia anglotedesca ha puntualizzato che avranno a disposizione la specifica del turbo con ADUO abilitato: “L’obiettivo principale è verificare lo sviluppo in condizioni di gara, considerando che il vantaggio in termini di prestazioni previsto è relativamente contenuto“.

Kimi Antonelli usufruirà del nuovo turbo, aggiornato grazie alla concessioni ADUO. Il fresco Campione del Mondo sarà dunque al volante della Mercedes evoluta e avrà il compito di verificare quanto vantaggio può garantire questa componente. Il ventenne bolognese andrà a caccia del risultato di lusso dopo aver festeggiato l’iride in Messico ed essere stato al comando del GP del Brasile nella prima frazione di gara, salvo aver poi fatto i conti con delle criticità agli pneumatici ed essere rimasto giù dal podio in quel di Interlagos.

Il nuovo turbo non sarà montato sulla monoposto di George Russell, per evitare di mandare in penalità il britannico, impegnato nella lotta per il secondo posto in classifica. Toto Wolff ha puntualizzato: “Prevediamo di utilizzarlo sulla vettura di Kimi, mentre per George la nostra priorità sarà proteggere la sua posizione in griglia, poiché il beneficio prestazionale potrebbe non essere sufficiente a giustificare una penalità in griglia“. Kimi Antonelli dovrà scontare una penalità sullo schieramento di partenza.