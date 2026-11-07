Kimi Antonelli, bene ma non benissimo sul bagnato. Un aspetto su cui lavorare

Kimi Antonelli si è reso protagonista di una prestazione solida ma non eccezionale sul bagnato a Interlagos nelle prove ufficiali del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come ventesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nuovo campione del mondo ha concluso la qualifica in terza posizione, ma domani potrà partire dalla prima fila in griglia grazie alla penalità di George Russell (retrocesso dal 2° al 7° posto) per cambio del motore endotermico.

Sotto la pioggia è andata in scena una sessione estremamente spettacolare ed impegnativa per i piloti, chiamati ad affrontare una sfida inedita con le macchine della nuova generazione (fortemente influenzate dalla power unit 50% termica e 50% elettrica soprattutto in qualifica sull’asciutto) tornando ad una guida per certi versi più simile rispetto al recente passato.

Il ventenne bolognese non ha trovato un feeling speciale in queste condizioni sul tracciato brasiliano, restando quasi sempre un mezzo passo indietro rispetto al compagno di squadra (da sempre uno specialista del bagnato) ma non commettendo errori degni di nota e salendo progressivamente di colpi per poi giocarsi tutto con gomme intermedie in uno o al massimo due tentativi in Q3.

Nel momento clou Antonelli non è stato perfetto, macchiando il suo giro più veloce con un paio di sbavature ma mettendo a referto comunque un tempo competitivo che lo ha proiettato solamente alle spalle di Russell e della McLaren di Lando Norris. Nelle categorie minori il driver emiliano ha dimostrato delle qualità eccezionali con l’acqua (gara-2 a Zandvoort della Formula Regional europea 2023 ne è un esempio perfetto), ribadendo poi il suo talento in condizioni critiche anche al debutto in F1 (da 16° a 4° nel GP d’Australia 2025), ma per arrivare stabilmente al livello dei grandi maestri del bagnato (in primis Max Verstappen) servirà un ulteriore step in futuro.