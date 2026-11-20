Un esordio di weekend complesso e condizionato dal maltempo per Kimi Antonelli sul tracciato cittadino di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Dopo aver chiuso in ottava posizione la seconda sessione di prove libere – l’unica effettivamente disputata dopo una FP1 completamente annullata dalla pioggia intensa – il giovane pilota italiano della Mercedes (già campione del mondo) ha analizzato le difficoltà incontrate sul bagnato, guardando però con fiducia al proseguimento del fine settimana.

“È stata una giornata strana con il meteo, che ci ha impedito di disputare una vera sessione in FP1 e di avere riscontri davvero rappresentativi in FP2“, ha spiegato Antonelli al termine delle prove. “Di conseguenza, non è stata la giornata più semplice per trovare subito il giusto ritmo. Nonostante tutto, siamo riusciti a raccogliere dati utili e avremo diverso materiale da analizzare durante la notte“.

Il bilancio della Mercedes sulle gomme da bagnato non è stato del tutto soddisfacente, pur con George Russell a svettare negli ultimi scampoli della FP2. Le previsioni meteorologiche per il resto del weekend escludono la pioggia: “Non siamo stati competitivi come avremmo voluto con lo pneumatico intermedio, quindi sarà sicuramente utile approfondire questo aspetto, anche se non dovrebbe servirci per il resto del fine settimana qui a Las Vegas“.

Con il ritorno a condizioni più stabili sul fronte meteo, tutto il lavoro di messa a punto si concentrerà inevitabilmente nell’ultima ora di prove prima delle qualifiche: “Domani dovrebbe essere una giornata completamente diversa se resterà asciutto, perciò la FP3 saranno fondamentali. Dovremo massimizzare il tempo in pista, trovare subito feeling con la vettura in quelle condizioni e capire il comportamento delle gomme, soprattutto considerando le pochissime informazioni raccolte oggi da tutti i team“.

Nonostante un giovedì interlocutorio, il morale in casa Mercedes resta alto grazie agli ultimi progressi mostrati dalla monoposto: “Mi sento comunque positivo. La vettura ha funzionato bene di recente e spero che riusciremo a disputare un’ultima sessione di libere produttiva per poi posizionarci al meglio in vista delle qualifiche“.