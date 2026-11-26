Archiviata la delusione per il blackout della batteria che gli ha negato il duello finale con Max Verstappen a Las Vegas, Kimi Antonelli si presenta nel paddock di Lusail con un obiettivo chiaro: eguagliare Lewis Hamilton. Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione 2026, il neo-campione del mondo della Mercedes ha svelato i retroscena tecnici dell’errore americano — che gli ha precluso il sogno di arrivare a quota dodici vittorie come il suo numero di gara — e ha fissato il nuovo traguardo per il finale di stagione: fare doppietta tra Lusail e Abu Dhabi per salire a 11 successi stagionali, agganciando così il primato personale dell’eptacampione inglese (2014, 2018, 2019 e 2020).

Con il titolo mondiale già in cassaforte, il talento bolognese non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. L’obiettivo minimo è toccare la doppia cifra, ma l’ambizione punta al bottino pieno negli ultimi due appuntamenti del calendario: “Voglio chiudere la stagione con due pole position e altrettante vittorie“, ha dichiarato con determinazione Antonelli nel media day di Lusail. “Ad essere sincero la pista del Qatar si adatta meglio alle caratteristiche della nostra macchina rispetto a quella di Abu Dhabi, ma puntiamo ad ottenere il massimo“.

Per concretizzare le ambizioni di successo sul tracciato qatariota, secondo il pilota della Mercedes non ci sarà spazio per azzardi al muretto, ma servirà la perfezione al sabato e lucidità nella gestione delle neutralizzazioni, memore di quanto accaduto agli avversari nella passata stagione: “A livello di strategia non potremo fare tantissimo. L’importante è non commettere lo stesso errore della McLaren nel 2025, quando non effettuò la sosta in regime di Safety Car“, ha sottolineato Antonelli. “In Qatar sarà fondamentale la qualifica perché su questa pista è difficile sorpassare. Dobbiamo cercare di partire il più avanti possibile“.

Nonostante l’entusiasmo per il finale di campionato, resta ancora un pizzico di amaro in bocca per l’epilogo del Gran Premio di Las Vegas, dove un problema di gestione dell’ibrido ha vanificato l’assalto finale alla Red Bull di Max Verstappen: “È stato un peccato non potercela giocare fino alla fine perché eravamo secondi e avevamo qualcosa in mente per battere Max all’ultimo giro. Purtroppo, però, ho cercato di risparmiare l’energia e il sistema è andato in tilt. Non si aspettava quella mossa e io mi sono ritrovato senza batteria, perdendo un secondo. Mi hanno superato tutti…“.

Una beffa che, con due sole gare rimaste in calendario, ferma il tetto massimo di vittorie raggiungibili nel 2026 a quota undici: “Ho lasciato gli USA con un po’ di dispiacere, mi sarebbe piaciuto chiudere l’anno a 12, che è anche il mio numero“, ha concluso il campione del mondo.