Kimi Antonelli partirà dalla prima fila in occasione del GP del Qatar, ventiduesimo nonché penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, in fase di svolgimento questo fine settiman sul sempre fascinoso tracciato di Lusail. Il pilota in forza alla Mercedes ha infatti centrato la seconda posizione, cedendo il passo solo al compagno di squadra George Russel, poleman di giornata.

Per la precisione, l’emiliano ha accusato un gap di 0.128 rispetto al collega più veloce, capace di fermare il cronometro a 1:21.695. Al terzo posto si è accomodato invece la McLaren di Lando Norris. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bologna ha commentato quanto fatto:

“George è stato incredibile – ha detto Antonelli – da parte mia ho faticato tanto nel secondo settore, non riuscivo a mettere insieme la sequenza. Ho avuto però delle buone sensazioni in Q3, devo un po’ rivedere l’ultimo tentativo. Io volevo uscire per ultimo, invece sono uscito per primo”.

Antonelli ha poi chiosato: “Domani ci sarà sicuramente degrado? Sembra di sì, ma ci sarà da divertirsi. Vedremo quello che succederà“.