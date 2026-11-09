Karate, i convocati dell’Italia per la World Cup 2026: azzurri al gran completo in Cina

Verso la Karate World Cup 2026, i Mondiali a squadre, che si terranno in Cina dal 20 al 22 novembre: l’evento planetario è in rampa di lancio e i tatami di Hangzhou stanno per essere allestiti per ospitare le migliori rappresentative del globo.

Fra queste – complessivamente saranno 80 i team -, c’è certamente anche l’Italia che in terra asiatica va a caccia di medaglie e grandi soddisfazioni. Kumite e Kata: gli azzurri saranno presenti in tutti i tornei, al maschile e al femminile per un totale di 4 compagini.

In totale saranno 21 gli atleti italiani presenti in Cina: 13 per il kumite, 8 uomini e 5 donne, e 8 per il kata, 4 uomini e 4 donne. Di seguito l’elenco completo dei convocati, squadra per squadra. In ogni evento vi saranno 20 squadre in gara, l’Italia è stata sorteggiata per quanto riguarda la fase preliminare di ogni singolo contest nel Gruppo C.

Kata Femminile: Italia, Turchia, Iran, Nuova Zelanda e Taipei.

Kata Maschile: Italia, Kuwait, Canada, Germania e Taipei.

Kumite Femminile: Italia, Egitto, Cile, Iran e Austria.

Kumite Maschile: Italia, Giordania, Georgia, Cile e Tunisia.

Le squadre italiane

Italia Kumite Maschile

Luca Maresca, Michele Martina, Simone Marino, Michele Ciani, Lorenzo Pietromarchi, Matteo Fiore, Daniele De Vivo, Matteo Avanzini

Italia Kumite Femminile

Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Veronica Brunori, Anna Pia Desiderio, Marta Buono

Italia Kata Maschile

Gianluca Gallo, Mattia Busato, Alessandro Iodice, Alessio Ghinami

Italia Kata Femminile

Terryana D’Onofrio, Carola Casale, Michela Rizzo, Elena Roversi