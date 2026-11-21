La seconda e penultima giornata della Karate World Cup 2026 ad Hangzhou ha fornito i suoi verdetti. Sui tatami cinesi, in quello che è il Mondiale a squadre, un’altra giornata di scontri ha visto protagonista l’Italia con le sue formazioni: ecco come sono andate nel dettaglio le cose.

La squadra di kata maschile, formata da Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice, ha conquistato l’accesso alla finale per il bronzo. Gli azzurri dopo una falsa partenza, tradottasi nel ko contro il Kuwait, hanno cambiato marcia battendo per 7-0 Taipei, Germania e Canada: uno score che è valso il secondo posto nel Girone C, utile per accedere ai quarti di finale.

Nei duelli ad eliminazione diretta la selezione tricolore ha rifilato un altro solidissimo 7-0 al Marocco, salvo poi cedere 5-2 in semifinale alla Spagna: un esito che quindi ha posizionato l’Italia nella finale per il bronzo, in programma domani, nella quale Busato-Gallo-Ghinami-Iodice sfideranno ancora il Kuwait per andare a prendersi la rivincita.

Si è fermata invece ai quarti di finale la compagine di kumite femminile. Le azzurre, capaci di superare nella Pool C iniziale Egitto (2-1), Cile (2-0) e Iran (2-1), hanno alzato bandiera bianca nel “Dentro o fuori” contro la Tunisia.

Domani la giornata conclusiva della rassegna iridata: in programma le finali per l’oro e per il bronzo. l’Italia proverà a salire sul podio con il kata maschile.